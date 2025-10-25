Умные часы Samsung Galaxy Watch8 научились оценивать рацион владельца, но для этого их придётся снимать

Samsung рассказала, что её умные часы Galaxy Watch8 теперь помогают в оценке качества питания владельца, считывая уровень каротиноидов — важных антиоксидантов — в организме. Но для этого их придётся снимать с запястья и прикладывать к задней крышке палец.

В 2018 году в Samsung обратили внимание на технологический пробел у потребительских гаджетов: они могут учитывать каждый шаг человека и каждую калорию, но не дают оценку, как питание владельца влияет на его здоровье. Компания решила эту задачу в два этапа. На первом этапе инженеры Samsung в качестве исходного показателя выбрали уровень каротиноидов в организме — это важные антиоксиданты, способные выступать индикаторами потребления овощей и фруктов. Традиционно замер этого показателя производится с помощью рамановской спектроскопии, но для её работы требуется громоздкое лазерное оборудование. Семь лет ушли на то, чтобы заменить лазеры светодиодами и добиться схожей точности результатов на сенсоре размером с монету — помогли и передовые алгоритмы обработки данных, калибрующиеся в реальном времени.

На втором этапе было необходимо сделать это решение универсальным — у людей по всему миру разное содержание меланина и разные оттенки кожи. Поэтому сбор данных стали осуществлять не на запястье, где обычно носят наручные часы, а на кончике пальца, где у людей всех национальностей содержание меланина минимально. Это значит, что для оценки уровня антиоксидантов в организме придётся снимать часы с запястья и прикладывать палец к их задней крышке. Технологию протестировали в медицинском центре Samsung, в испытаниях приняли участие несколько сотен добровольцев, и эффективную работу сенсора подтвердили клинически. Это позволило корейскому производителю сделать её доступной по всему миру для всех владельцев умных часов Galaxy Watch8.

Каротиноиды — натуральные красные, жёлтые и зелёные пигменты, которые содержатся в овощах и фруктах. Человеческий организм не может вырабатывать их самостоятельно, а значит, их уровень, накопленный в организме, объективно отражает, сколько овощей и фруктов съел человек. Устройства Samsung делят содержание этих антиоксидантов в крови на три категории: очень низкой соответствуют менее 50 % от рекомендуемой ВОЗ суточной нормы потребления 400 г в день; низкая — от 50 % до 100 %; высокая — от 100 %.

Каротиноиды накапливаются в тканях постепенно, говорят специалисты компании, поэтому краткосрочные изменения в уровнях потребления овощей и фруктов не сразу отражаются на соответствующем индексе. Но за одну или две недели его можно значительно повысить, если раньше наблюдался дефицит. Также Samsung Galaxy Watch8 отслеживают качество сна, уровень активности и проводят мониторинг нагрузки на сердце — индекс антиоксидантов поможет составить более целостное представление о состоянии здоровья человека и принять более взвешенное решение о дальнейших мерах.