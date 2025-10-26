В «Apple Картах» появятся рекламные объявления — как в App Store

Apple рассматривает возможность показа рекламных объявлений в поисковой системе своего картографического сервиса «Apple Карты» (Apple Maps). Соответствующий план на 2026 год, как сообщает 9to5Mac со ссылкой на бюллетень Power On Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, уже разработан и является частью общей стратегии компании по расширению рекламного бизнеса в рамках мобильной операционной системы iOS.

Согласно отчёту, в ближайшее время бизнесы получат возможность оплачивать приоритетное отображение своих офлайн-точек в поисковой выдаче «Apple Карт». Гурман описывает модель как весьма схожую с той, что действует в App Store, где разработчики могут таргетировать рекламу на конкретные поисковые запросы. Для обеспечения релевантности и полезности результатов Apple будет использовать искусственный интеллект, а интерфейс сервиса, по утверждению Bloomberg, окажется лучше, чем у «Google Карт».

В то же время Гурман отмечает высокий риск негативной реакции со стороны пользователей. По его словам, некоторые клиенты уже выражают недовольство тем, что iPhone превращается в «рекламную доску объявлений» для собственных сервисов Apple, таких как AppleCare+, Apple Music, Apple TV+ и Fitness+. К тому же компания также уже размещает свои рекламные блоки в Apple News. Учитывая стоимость iPhone, которая может достигать 2000 долларов, подобные шаги воспринимаются частью аудитории как неэтичная попытка монетизации.

Точные сроки запуска функции не уточняются, однако, по оценкам аналитиков, реклама в Apple Maps может появиться весной 2026 года — предположительно в рамках обновлений iOS 26.4 или iOS 26.5.