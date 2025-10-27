Сегодня 27 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты ASRock выпустила Radeon RX 9060 XT Chall...
реклама
Новости Hardware

ASRock выпустила Radeon RX 9060 XT Challenger Standard Edition со сниженным заводским разгоном

Компания ASRock представила ещё одну версию видеокарты Radeon RX 9060 XT под своей фирменной серией Challenger. Она получила название Standard Edition. Несмотря на отсутствие в названии приписки «OC», карта всё равно предлагает увеличенные частоты GPU по сравнению с заявленными эталонными характеристиками AMD.

Источник изображений: ASRock

Источник изображений: ASRock

ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger Standard Edition (RX9060XT CL 16G) имеет заявленную Boost-частоту 3230 МГц (эталон AMD — 3130 МГц) и игровую частоту 2620 МГц (эталон — 2530 МГц). Для сравнения, у модели Radeon RX 9060 XT Challenger OC (RX9060XT CL 16GO) заявлены Boost-частота 3290 МГц и игровая частота 2700 МГц.

Если не брать в расчёт частоты GPU, обе карты выглядят одинаково, поскольку используют одну и ту же систему охлаждения. Она имеет толщину в два слота расширения, оснащена двумя вентиляторами и предлагает заднюю металлическую пластину. Также карта оснащена физическим выключателем подсветки.

Radeon RX 9060 XT Challenger Standard Edition, как и модель OC, оснащена одним 8-контактным разъёмом для дополнительного питания, получила два видеовыхода DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1b.

Официального анонса Radeon RX 9060 XT Challenger Standard Edition производитель не делал. Карта просто появилась на сайте ASRock, но только в версии с 16 Гбайт памяти.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus анонсировала лимитированную TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Call of Duty: Black Ops 7 Special Edition
ASRock выпустила Radeon RX 9070 XT по мотивам Monster Hunter Wilds
Asus выпустила белые версии GeForce RTX 5060 и Radeon RX 9060 XT в исполнении Dual
AMD начнёт продавать профессиональные Radeon AI Pro R9700 поштучно за $1299
Nvidia по-тихому выпустила версию профессиональной RTX Pro 5000 Blackwell с 72 Гбайт памяти
Alibaba нашла способ сократить потребность в количестве используемых ускорителей Nvidia на 82 %
Теги: asrock, radeon rx 9060 xt 16gb, видеокарта
asrock, radeon rx 9060 xt 16gb, видеокарта
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.