ASRock выпустила Radeon RX 9060 XT Challenger Standard Edition со сниженным заводским разгоном

Компания ASRock представила ещё одну версию видеокарты Radeon RX 9060 XT под своей фирменной серией Challenger. Она получила название Standard Edition. Несмотря на отсутствие в названии приписки «OC», карта всё равно предлагает увеличенные частоты GPU по сравнению с заявленными эталонными характеристиками AMD.
ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger Standard Edition (RX9060XT CL 16G) имеет заявленную Boost-частоту 3230 МГц (эталон AMD — 3130 МГц) и игровую частоту 2620 МГц (эталон — 2530 МГц). Для сравнения, у модели Radeon RX 9060 XT Challenger OC (RX9060XT CL 16GO) заявлены Boost-частота 3290 МГц и игровая частота 2700 МГц.
Если не брать в расчёт частоты GPU, обе карты выглядят одинаково, поскольку используют одну и ту же систему охлаждения. Она имеет толщину в два слота расширения, оснащена двумя вентиляторами и предлагает заднюю металлическую пластину. Также карта оснащена физическим выключателем подсветки.
Radeon RX 9060 XT Challenger Standard Edition, как и модель OC, оснащена одним 8-контактным разъёмом для дополнительного питания, получила два видеовыхода DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1b.
Официального анонса Radeon RX 9060 XT Challenger Standard Edition производитель не делал. Карта просто появилась на сайте ASRock, но только в версии с 16 Гбайт памяти.
