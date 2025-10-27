Сегодня 27 октября 2025
Представлен смартфон OnePlus Ace 6 с большим 165-Гц экраном, Snapdragon 8 Elite Extreme и батарей на 7800 мА·ч за $364

Помимо флагмана OnePlus 15 компания OnePlus также представила в Китае модель среднего уровня OnePlus Ace 6. Новинка является преемником модели Ace 5 на китайском рынке, а на международный рынок, вероятно, выйдет под названием OnePlus 15R.

Источник изображений: OnePlus

Устройство получило 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800 × 1272 пикселя, пиковой яркостью 1800 кд/м² и поддержкой динамической смены частоты обновления от 60 до 165 Гц. В основе смартфона используется 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Edition с графикой Adreno 830. Устройство предлагает 12 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X, а также от 256 Гбайт до 1 Тбайт постоянной памяти. В составе устройства применяется система охлаждения Glacier Cooling System с испарительной камерой.

Основной набор камер OnePlus Ace 6 состоит из 50-Мп сенсора Sony с оптикой f/1.8 и оптической стабилизацией, а также 8-Мп датчика для сверхширокоугольной съёмки с оптикой f/2.2. Основная камера может снимать видео в 4K при 60 кадрах в секунду. Фронтальная камера представлена сенсором на 16 Мп с оптикой f/2.4. Она может снимать видео в 1080p при 30 кадрах в секунду.

Смартфон получил защиту от воды и пыли IP66/68/69/69K, батарею на 7800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Также есть поддержка обходной зарядки. Производитель заявляет, что батарея заряжается до 50 % за 16 минут, а всего 10-минутной зарядки хватит, чтобы обеспечить 3,3 часа игры на смартфоне. OnePlus Ace 6 предлагается в чёрном, белом и серебряном цветах.

Конфигурация и цены следующие:

  • 12/256 Гбайт — 2599 юаней ($364);
  • 16/256 Гбайт — 2899 юаней ($407);
  • 12/ 512 Гбайт — 3099 юаней ($435);
  • 16/512 Гбайт — 3399 юаней ($477);
  • 16 Гбайт и 1 Тбайт — 3899 юаней ($547).

Смартфон доступен для заказа в Китае. Его поставки начнутся с 30 октября.

