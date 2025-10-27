Сегодня 27 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты MSI выпустила очень компактные и элегант...
реклама
Новости Hardware

MSI выпустила очень компактные и элегантные GeForce RTX 5050 8G Inspire ITX с разгоном и без

Компания MSI представила две компактные версии видеокарты GeForce RTX 5050 в рамках своей серии Inspire ITX. Обе модели оснащены одинаковыми системами охлаждения толщиной в два слота расширения с одним вентилятором. Он имеет функцию полной остановки при отсутствии серьёзной нагрузки на GPU. Разница между картами заключается в наличии или отсутствии дополнительного разгона.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Модель GeForce RTX 5050 8G Inspire ITX (G5050-8II) предлагает эталонную Boost-частоту 2572 МГц. В свою очередь, для версии GeForce RTX 5050 8G Inspire ITX OC (G5050-8IIC) заявлена Boost-частота 2602 МГц. Обе карты оснащены 8 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с на контакт и поддержкой 128-битной шины.

В составе графических процессоров GB207 присутствуют 2560 ядер CUDA. Карты оснащены полноразмерным интерфейсом PCIe 5.0 x16, но для работы используют только 8 линий PCIe.

Несмотря на свои компактные размеры (147 × 120 × 45 мм), карты получили полноценный набор видеовыходов, включающий три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b. Энергопотребление карт составляет 130 Вт. Для дополнительного питания они оснащены одним 8-контактным разъёмом PCIe. MSI рекомендует использовать с указанными картами блок питания мощностью от 550 Вт.

GeForce RTX 5050 8G Inspire ITX (OC) предназначены для построения компактных ПК и медиацентров в условиях ограниченного пространства компьютерного корпуса. Информацию о цене новинок производитель не предоставил.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC: для запасливых парней
Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5050: Intel передает «спасибо»
ASRock выпустила Radeon RX 9060 XT Challenger Standard Edition со сниженным заводским разгоном
AMD начнёт продавать профессиональные Radeon AI Pro R9700 поштучно за $1299
Asus анонсировала лимитированную TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Call of Duty: Black Ops 7 Special Edition
Теги: msi, geforce rtx 5050, видеокарта, blackwell
msi, geforce rtx 5050, видеокарта, blackwell
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.