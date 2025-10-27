MSI выпустила очень компактные и элегантные GeForce RTX 5050 8G Inspire ITX с разгоном и без

Компания MSI представила две компактные версии видеокарты GeForce RTX 5050 в рамках своей серии Inspire ITX. Обе модели оснащены одинаковыми системами охлаждения толщиной в два слота расширения с одним вентилятором. Он имеет функцию полной остановки при отсутствии серьёзной нагрузки на GPU. Разница между картами заключается в наличии или отсутствии дополнительного разгона.

Модель GeForce RTX 5050 8G Inspire ITX (G5050-8II) предлагает эталонную Boost-частоту 2572 МГц. В свою очередь, для версии GeForce RTX 5050 8G Inspire ITX OC (G5050-8IIC) заявлена Boost-частота 2602 МГц. Обе карты оснащены 8 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с на контакт и поддержкой 128-битной шины.

В составе графических процессоров GB207 присутствуют 2560 ядер CUDA. Карты оснащены полноразмерным интерфейсом PCIe 5.0 x16, но для работы используют только 8 линий PCIe.

Несмотря на свои компактные размеры (147 × 120 × 45 мм), карты получили полноценный набор видеовыходов, включающий три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b. Энергопотребление карт составляет 130 Вт. Для дополнительного питания они оснащены одним 8-контактным разъёмом PCIe. MSI рекомендует использовать с указанными картами блок питания мощностью от 550 Вт.

GeForce RTX 5050 8G Inspire ITX (OC) предназначены для построения компактных ПК и медиацентров в условиях ограниченного пространства компьютерного корпуса. Информацию о цене новинок производитель не предоставил.