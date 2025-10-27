Fitbit выпустил ИИ-тренера на базе Gemini и полностью переработанное приложение

Начиная с 28 октября 2025 года пользователи Fitbit смогут протестировать новое приложение с интегрированным ИИ-тренером на базе Gemini, который будет формировать индивидуальные рекомендации по фитнесу на основе данных устройств и диалога с пользователем. Приложение представляет собой полностью переработанный интерфейс, в котором ИИ-тренер интегрирован как дополнительная функция.

Как сообщает The Verge, можно в любой момент переключиться между новой и текущей версиями приложения. В процессе первоначальной настройки система предложит диалог с ИИ в текстовом или голосовом формате продолжительностью от пяти до десяти минут, чтобы определить цели пользователя и сформировать персонализированные рекомендации на основе как вводимых данных, так и исторических показателей со смарт-устройств Fitbit. На этой основе тренер может составить недельный план тренировок из библиотеки упражнений, учитывая наличие спортивного инвентаря и предпочтения пользователя — будь то подготовка к забегу на 5 км или разработка программы силовых тренировок.

После настройки пользователь может взаимодействовать с тренером в форме естественного диалога, сообщая, например, об изменении расписания или травме. Далее система на основе полученных данных будет корректировать рекомендации и сохранять такие заметки в разделе «Заметки тренера».

При разработке безопасного приложения была задействована команда внутренних и внешних клиницистов, фитнес-экспертов, а также с консультативная группа. В случаях, требующих профессионального вмешательства, ИИ-тренер будет направлять пользователей к профессиональным медикам.

По словам менеджера по продукту Fitbit Тейлора Хелгрена (Taylor Helgren), доступ к новой функции сначала получат подписчики Fitbit Premium в США, использующие устройства на платформе Android, версия для iOS появится несколько позднее. Полноценный запуск функции запланирован на следующий год, однако компания Google, владеющая Fitbit, пока не уточняет конкретные сроки.