Сегодня 28 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети X окончательно уходит от Twitter.com — с...
реклама
Новости Software

X окончательно уходит от Twitter.com — старые ключи безопасности заблокируют 10 ноября

Компания X приближается к окончательному отказу от связи с доменом twitter.com. Пользователям, которые используют физические ключи безопасности или passkeys в качестве метода двухфакторной аутентификации, необходимо повторно зарегистрировать эти инструменты до 10 ноября, чтобы сохранить доступ к своим аккаунтам.

Источник изображения: Souvik Banerjee/Unsplash

Источник изображения: Souvik Banerjee/Unsplash

Официальный аккаунт службы безопасности X (@Safety) сообщил, что после указанной даты аккаунты, не прошедшие обновление, будут заблокированы до завершения процедуры переоформления, а имена неактивных профилей в перспективе могут быть выставлены на продажу. Как пояснила команда X, изменение не связано с угрозами безопасности и затрагивает исключительно аппаратные ключи, например, YubiKey, а также passkeys — другие методы двухфакторной аутентификации, такие как приложения-аутентификаторы, не требуют обновления. В настоящее время ключи привязаны к домену twitter.com, и их повторная регистрация необходима для привязки к домену x.com. Это позволит компании полностью вывести из обращения старый домен.

Привязка к новому домену является частью механизма защиты от фишинга: аппаратные ключи и passkeys распознают только тот домен, с которым они были изначально настроены, и не сработают на поддельных или визуально схожих адресах, например, на ссылках, имитирующих оригинальный домен с помощью похожих символов Unicode или альтернативных написаний.

Напомним, переход на x.com начался 24 июля 2023 года, когда компания Илона Маска (Elon Musk) сменила домен и отказалась от знакового синего логотипа в виде птицы. Тем не менее, некоторые элементы старого домена всё ещё используются, в частности, страница для встраивания постов X.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Из X уволился главный кандидат на пост главы соцсети — он смог проработать с Маском всего 10 месяцев
Маск подсмотрел у Telegram: неактивные логины в X станут товаром на новом маркетплейсе
Изгнанные Маском без выходного пособия топ-менеджеры Twitter добились «справедливости» через суд
В Threads появились «посты-призраки», которые будут автоматически пропадать из ленты
Юристы рекомендовали Meta✴ скрыть исследования о вреде соцсетей для подростков, чтобы увернуться от суда
ЕС обвинил TikTok, Facebook✴ и Instagram✴ в нарушении правил прозрачности — им грозят миллиардные штрафы
Теги: социальная сеть, twitter x
социальная сеть, twitter x
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.