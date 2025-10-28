Разработчик Qi2 опроверг заявление Nothing об огромной цене внедрения магнитной зарядки

Организация Wireless Power Consortium (WPC), отвечающая за разработку стандарта беспроводной зарядки Qi2, опровергла заявление компании Nothing о том, что добавление магнитов Qi2 в смартфон может обойтись производителю в $10 млн, сообщает 9to5Google. Ранее Nothing оценила стоимость внедрения именно в такую сумму, объяснив это тем, что оптимальные магнитные конфигурации, совместимые с зарядными устройствами Apple, запатентованы и ограничены к использованию.

В WPC заявили, что компания Nothing, не являясь членом консорциума, может «не до конца понимать ситуацию». По словам представителей организации, если бы Nothing вступила в WPC, она получила бы доступ к спецификациям и благоприятным условиям лицензирования по принципу RAND (справедливые и недискриминационные условия). Тот факт, что такие компании, как Google, HMD и Samsung, уже используют магниты в своих смартфонах или аксессуарах, свидетельствует о доступности технологии. Реальные расходы для производителей связаны с членством в консорциуме, которое обходится в $30 000 в год, включая сбор экосистемы в размере $10 000.

Эксперты предполагают, что заявление Nothing могло быть связано с более амбициозной целью — обеспечить не просто совместимость с Qi2, но и полную функциональность с зарядными устройствами MagSafe для iPhone. Такая задача действительно потребовала бы дополнительных инвестиций, однако в 2025 году, при активном развитии экосистемы аксессуаров именно для Qi2, это выглядит не столь необходимым. Как показал пример Pixel 10, который оснащён магнитами Qi2, смартфоны на Android могут успешно использовать этот стандарт без многомиллионных затрат.