Разработчики «Русы против ящеров 2» анонсировали сюжетное дополнение, которое «поставит точку в похождениях древних русов»

Разработчики из российской студии the Bratans (она же Smola Games) анонсировали сюжетное расширение и дополнительного персонажа для своего псевдоисторического кооперативного экшена «Русы против ящеров 2».

Источник изображений: the Bratans

Как стало известно, сюжетное дополнение к «Русы против ящеров 2» выйдет в ближайшую пятницу, 31 октября, и будет распространяться совершенно бесплатно. Название аддона пока не раскрывается.

Расширение будет включать новый уровень в рамках сюжетной кампании «Русы против ящеров 2», который расскажет о событиях после войны за Гиперборею и «поставит точку в похождениях древних русов».

Помимо бесплатного сюжетного дополнения, 31 октября «Русы против ящеров 2» получит платного игрового персонажа — красного ящера-ковбоя по имени Джордж, который «первым переметнулся на сторону русов в великой войне».

Покупатели «Персонаж: Джордж Красный Ящер» (так называется DLC) смогут обрушить на врагов мощь гаечного ключа, дробовика и уникальных умений Джорджа вроде переманивания врагов на свою сторону.

По словам разработчиков, о добавлении возможности поиграть за ящера команду «просили с Нибиру» (понятие в шумеро-аккадской мифологии и, согласно популярной теории заговора, планета рептилоидов).

«Русы против ящеров 2» вышла 27 марта эксклюзивно на ПК (Steam, VK Play). По сюжету подгоняемые тайными покровителями ящеры вновь вероломно напали на земли русов, и лишь славные богатыри могут выгнать захватчиков прочь.

