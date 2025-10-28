Сегодня 28 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Хакеры-вымогатели теряют прибыль — жертв...
реклама
Новости Software

Хакеры-вымогатели теряют прибыль — жертвы всё чаще отказываются платить выкуп

В III квартале 2025 года число организаций, пострадавших от кибератак и согласившихся заплатить выкуп злоумышленникам, использующим программы-вымогатели, достигло нового минимума: лишь 23 % всех жертв согласились на их требования, сообщил ресурс BleepingComputer со ссылкой на исследование Coveware.

Источник изображения: David Rangel / unsplash.com

Источник изображения: David Rangel / unsplash.com

Исследователи отметили, что тенденция к снижению выплат пострадавшими от программ-вымогателей наблюдается последние шесть лет. В I квартале 2024 года процент выплат составил 28 %. Как полагают исследователи, это связано с внедрением организациями более эффективных и целенаправленных мер защиты от программ-вымогателей, а также усилением давления властей на пострадавших, чтобы те не платили хакерам. «Киберзащитники, правоохранительные органы и юристы должны рассматривать это как подтверждение коллективного прогресса», — заявила Coveware, отметив, что каждый невыплаченный платеж «перекрывает кислород киберпреступникам».

По данным Coveware, более 76 % атак, зафиксированных в III квартале 2025 года, были связаны с кражей данных. При атаках, которые не шифруют данные, а только крадут их, уровень выплат резко сократился до 19 %, что также является рекордом для этой подкатегории. При этом злоумышленники переходят от атак с использованием шифрования к двойному вымогательству с угрозой публичной утечки похищенных данных.

Coveware сообщила, что средний размер выплат киберпреступникам-вымогателям в III квартале снизился по сравнению с предыдущим кварталом до $377 тыс. и $140 тыс. соответственно.

Исследователи также отмечают, что такие группировки вымогателей, как Akira и Qilin, на долю которых в III квартале пришлось 44 % всех зарегистрированных атак, переключили внимание на предприятия среднего размера, которые с большей вероятностью готовы платить выкуп.

Также Coveware зафиксировала тренд на рост числа атак с применением средств удалённого доступа и значительное увеличение использования уязвимостей программного обеспечения.

Падение прибыли побуждает хакерские группировки, использующие программы-вымогатели, действовать более целенаправленно, и крупные компании будут всё чаще подвергаться атакам по мере снижения извлекаемых злоумышленниками доходов, считают в Coveware.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хакеры заявили о краже миллиарда записей у клиентов Salesforce — та всё отрицает
Петя вернулся: обнаружен опасный вирус-вымогатель HybridPetya, который обходит UEFI Secure Boot
США конфисковали серверы и $1 млн в биткоинах у хакеров-вымогателей BlackSuit
Разработана система генерации голосовых дипфейков в реальном времени, и её наверняка будут использовать мошенники
ИИ-браузер ChatGPT Atlas умеет тайно сливать пароли пользователя — эксперты выявили уязвимость к injection-атакам
Хакерская атака на Jaguar Land Rover стоила экономике Великобритании $2,55 млрд
Теги: хакеры, вымогатели, информационная безопасность
хакеры, вымогатели, информационная безопасность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.