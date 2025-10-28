Хакеры-вымогатели теряют прибыль — жертвы всё чаще отказываются платить выкуп

В III квартале 2025 года число организаций, пострадавших от кибератак и согласившихся заплатить выкуп злоумышленникам, использующим программы-вымогатели, достигло нового минимума: лишь 23 % всех жертв согласились на их требования, сообщил ресурс BleepingComputer со ссылкой на исследование Coveware.

Исследователи отметили, что тенденция к снижению выплат пострадавшими от программ-вымогателей наблюдается последние шесть лет. В I квартале 2024 года процент выплат составил 28 %. Как полагают исследователи, это связано с внедрением организациями более эффективных и целенаправленных мер защиты от программ-вымогателей, а также усилением давления властей на пострадавших, чтобы те не платили хакерам. «Киберзащитники, правоохранительные органы и юристы должны рассматривать это как подтверждение коллективного прогресса», — заявила Coveware, отметив, что каждый невыплаченный платеж «перекрывает кислород киберпреступникам».

По данным Coveware, более 76 % атак, зафиксированных в III квартале 2025 года, были связаны с кражей данных. При атаках, которые не шифруют данные, а только крадут их, уровень выплат резко сократился до 19 %, что также является рекордом для этой подкатегории. При этом злоумышленники переходят от атак с использованием шифрования к двойному вымогательству с угрозой публичной утечки похищенных данных.

Coveware сообщила, что средний размер выплат киберпреступникам-вымогателям в III квартале снизился по сравнению с предыдущим кварталом до $377 тыс. и $140 тыс. соответственно.

Исследователи также отмечают, что такие группировки вымогателей, как Akira и Qilin, на долю которых в III квартале пришлось 44 % всех зарегистрированных атак, переключили внимание на предприятия среднего размера, которые с большей вероятностью готовы платить выкуп.

Также Coveware зафиксировала тренд на рост числа атак с применением средств удалённого доступа и значительное увеличение использования уязвимостей программного обеспечения.

Падение прибыли побуждает хакерские группировки, использующие программы-вымогатели, действовать более целенаправленно, и крупные компании будут всё чаще подвергаться атакам по мере снижения извлекаемых злоумышленниками доходов, считают в Coveware.