Konami лишила мир игры Кодзимы по «Матрице»

По мотивам культового научно-фантастического боевика «Матрица» (The Matrix) от братьев Вачовски (Wachowski) могла выйти игра от Konami и создателя Metal Gear Хидео Кодзимы (Hideo Kojima), но судьба распорядилась иначе.

Источник изображения: Warner Bros. Pictures

Бывший вице-президент Konami Digital Entertainment по лицензированию Кристофер Бергстрессер (Christopher Bergstresser) в недавнем интервью порталу Time Extension рассказал, как в конце 90-х компания едва не выпустила игру по «Матрице».

По словам Бергстрессера, Вачовски были большими фанатами Кодзимы и однажды выразили желание посетить штаб-квартиру Konami, чтобы познакомиться с разработчиком. Встреча действительно состоялась.

Источник изображения: Numerama

«Они пришли вдвоём со своим художником по концептам и по сути сказали Кодзиме: "Мы очень хотим, чтобы вы создали игру по Matrix. Вы сможете это сделать?"» — вспоминает Бергстрессер.

Сообщается, что Кодзима был «сильно заинтересован» в проекте, однако исполнительный продюсер Konami в то время Кадзуми Китауэ (Kazumi Kitaue) на вопрос братьев Вачовски ответил безапелляционным «нет».

Источник изображения: Atari

В разговоре с Time Extension анонимный экс-сотрудник Konami поделился, что Кодзима проявлял интерес к проекту и после комментария Китауэ, но в итоге не сложилось. В команде разработчика это якобы вызвало «огромное разочарование».

Хотя игра Кодзимы по «Матрице» свет так и не увидела, в середине 2000-х по мотивам культового боевика братьев Вачовски вышло сразу два интерактивных развлечения — Enter the Matrix (2003) и The Matrix: Path of Neo (2005).

Теги: the matrix, матрица, konami
