Corsair представила MP700 Pro XT — флагманский SSD со скоростью до 14 900 Мбайт/с и ёмкостью до 4 Тбайт

Компания Corsair представила два флагманских твердотельных накопителя стандарта PCIe 5.0 — MP700 Pro XT и MP700 Micro. Первая из новинок ориентирована на энтузиастов и самых требовательных пользователей, тогда как вторая — на поклонников компактных ПК-сборок.

Corsair MP700 Pro XT является самым быстрым PCIe 5.0 M.2-накопителем Corsair. Для него заявлена скорость последовательного чтения до 14 900 Мбайт/с и последовательной записи до 14 500 Мбайт/с. Производительность в операциях случайного чтения составляет до 2,7 млн IOPS, а записи — до 3,3 млн IOPS.

В составе SSD используется память 3D TLC NAND. Новинка поддерживает технологию Microsoft DirectStorage для ускорения загрузки игр и плавной потоковой передачи данных. Накопитель предлагается в вариантах на 1, 2 и 4 Тбайт.

Corsair MP700 Micro представляет собой компактное решение в формате M.2 2242, оптимизированное для ноутбуков и ПК формата SFF (Small Form Factor). Он обеспечивает скорость последовательного чтения до 10 000 Мбайт/с и скорость последовательной записи до 8500 Мбайт/с. В составе накопителя используется флеш-память 3D TLC NAND. Новинка доступна в объёмах 2 и 4 Тбайт.

Заявленный ресурс (количество терабайт перезаписанной информации) представленных накопителей производитель не указывает, отмечая, что он зависит от условий использования SSD.

Оба накопителя поставляются с фирменным программным обеспечением Corsair SSD Toolbox, получили пятилетнюю гарантию и уже доступны в официальном онлайн-магазине компании, а также у глобальных ретейлеров. Модель MP700 Pro XT ёмкостью 1 и 2 Тбайт компания оценила в $159 и $249. Модель MP700 Micro на 4 Тбайт оценивается в $484,99.