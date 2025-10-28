Сегодня 28 октября 2025
OneXPlayer представила портативную консоль OneXFly Apex с жидкостным кулером и мощнейшим мобильным Ryzen

Компания OneXPlayer представила новейшую портативную игровую консоль OneXFly Apex с рядом интересных особенностей. Устройство привлекает внимание не столько тем, что в нём используются мощные мобильные процессоры Ryzen AI Max+, сколько тем, что консоль поддерживает подключение системы жидкостного охлаждения.

Источник изображений: OneXPlayer

Источник изображений: OneXPlayer

Устройство будет предлагаться в нескольких конфигурациях: с процессорами Ryzen AI Max 385 или Ryzen AI Max+ 395, от 32 до 128 Гбайт ОЗУ LPDDR5X-8000, а также с SSD на 1 или 2 Тбайт. Внутри доступен второй слот для установки дополнительного NVMe-накопителя PCIe 4.0. Для расширения постоянной памяти также предусмотрена поддержка карт памяти TF и новых накопителей Mini SSD.

В составе процессоров используется производительная встроенная графика Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками на архитектуре RDNA 3.5.

Для максимально эффективного охлаждения компонентов OneXPlayer предлагает использовать систему жидкостного охлаждения. Она съёмная, состоит из радиатора, помпы и резервуара и в некоторой степени напоминает СЖО Oasis для ноутбуков XMG Neo 17.

Без подключения СЖО OneXFly Apex может справляться с отводом до 80 Вт TDP от процессора (максимум до 100 Вт). Приставка оснащена собственной системой охлаждения, в состав которой входят четыре медные тепловые трубки и два вентилятора. При подключении СЖО предел TDP, с которым может справиться система, повышается до 120 Вт.

OneXFly Apex оснащена 8-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и поддержкой динамической смены частоты обновления (VRR). Поддерживаемое разрешение производитель не сообщил. Экран имеет пиковую яркость 500 кд/м² и 100-процентный охват цветового пространства sRGB.

Подключать к OneXFly Apex внешне придётся не только СЖО, но и батарею — собственной встроенной у приставки нет. Внешняя батарея рассчитана на 85 Вт·ч. Как и систему жидкостного охлаждения, её придётся докупать отдельно.

Консоль поддерживает несколько режимов производительности в зависимости от выставленных настроек TDP. Ниже представлены результаты тестов в 3DMark Time Spy с учётом разных режимов:

  • 25 Вт — 4083 балла;
  • 55 Вт — 9035 баллов;
  • 80 Вт — 10 518 баллов;
  • 120 Вт — 12 416 баллов.

С программной стороны OneXFly Apex предлагает поддержку двух функций: Game Freeze и HandyKit. Первая позволяет поставить игру на паузу в любой момент, чтобы освободить системные ресурсы для других задач. HandyKit служит для доступа к различным функциям Windows, таким как блокировка экрана. Конфигурации и цены:

  • Ryzen AI Max 385, 32 Гбайт ОЗУ, 1 Тбайт SSD — 8599 юаней (около $1200);
  • Ryzen AI Max+ 395, 48 Гбайт ОЗУ, 1 Тбайт SSD — 9999 юаней (около $1400);
  • Ryzen AI Max+ 395, 64 Гбайт ОЗУ, 2 Тбайт SSD — 11 999 юаней (около $1700);
  • Ryzen AI Max+ 395, 128 Гбайт ОЗУ, 2 Тбайт SSD — 15 999 юаней (около $1690).

Внешняя батарея на 85 Вт·ч оценивается в 399 юаней (около $56), а СЖО — в 999 юаней (около $140). Вес устройства составляет 698 граммов без батареи, размеры — 29,2 × 12,4 см. Компания не сообщила, когда приставка появится в продаже.

