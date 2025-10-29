Сегодня 29 октября 2025
Google снова опровергла слухи о дыре в безопасности Gmail и утечке данных миллионов пользователей

Google не в первый раз в этом году вынуждена заверять пользователей Gmail в безопасности почтовой службы и отсутствии масштабной утечки данных. В прошлом месяце компания уже опровергала сообщения о дыре в защите почтового сервиса. На этой неделе Google сделала это снова после того, как многочисленные новостные агентства сообщили, что около 183 млн паролей пользователей Gmail могли быть скомпрометированы в результате новой утечки.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

В своих публикациях на платформе X компания Google утверждает, что все последние сообщения о проблемах безопасности Gmail ложны. Компания утверждает, что перечисленные в подобных сообщениях аккаунты, вероятно, не являются новыми жертвами атаки, а были недавно добавлены в базу данных поисковой системы по утечкам данных Have I Been Pwned (HIBP). Сайт представляет собой бесплатный ресурс, который может быстро сообщить пользователям, были ли их личные данные взломаны.

Как отмечает Bleeping Computer, создатель HIBP Трой Хант (Troy Hunt) заявил в своём блоге, что более 90 % из миллионов украденных учётных данных уже встречались ранее, поэтому не являются чем-то новым. Однако по словам Ханта, 16,4 млн адресов были обнаружены впервые в результате утечки данных.

«Сообщения о „взломе безопасности Gmail, затронувшем миллионы пользователей“ — ложны. Защита Gmail надёжна, и пользователи остаются в безопасности. Неточные сообщения возникают из-за неправильного понимания баз данных похитителей информации, которые регулярно собирают информацию о различных видах кражи учётных данных, происходящих в интернете. Это не отражает новую атаку, направленную на какого-либо конкретного человека, инструмент или платформу», — говорится в заявлении Google.

Google использует компиляции открытых учётных данных, подобных недавно загруженной в HIBP, чтобы предупреждать пользователей о возможных проблемах с безопасностью. Компания также напоминает, что включение двухэтапной аутентификации и использование менеджеров паролей обеспечивает более высокий уровень защиты, чем использование одних только паролей, которые, как отмечается, следует немедленно менять в случае их компрометации.

Источник:

Теги: gmail, google, безопасность данных
