Сегодня 29 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Американский стартап Substrate намекнул,...
реклама
Новости Hardware

Американский стартап Substrate намекнул, что скоро акции ASML и TSMC не будут стоить бумаги, на которой напечатаны

Неизвестная в публичном пространстве молодая американская компания Substrate сообщила о впечатляющей поддержке со стороны властей и инвесторов, которые сделали ставку на будущее революционное полупроводниковое производство в США. Технологии Substrate позволят американским компаниям выпускать самые дешёвые и самые технологически развитые чипы в мире. От этого момента США отделяют пару лет, после чего об ASML и TSMC как о лидерах можно будет забыть.

Картинка на миллион: дорожки с шагом 12 нм, произведённые с помощью ускорителя частиц. Источник изображения: Substrate

Картинка на миллион: дорожки с шагом 12 нм, произведённые с помощью ускорителя частиц. Источник изображения: Substrate

«Наша главная цель — получить возможность производить лучшие пластины по самой низкой цене в больших объёмах в Соединенных Штатах», — сказал основатель и главный исполнительный директор Substrate Джеймс Прауд (James Proud) в интервью в офисе компании в Сан-Франциско. «Многие люди в отрасли считают, что это невозможно, — сказал он. — Но я думаю, что история свидетельствует об обратном».

По словам компании, она заручилась важной поддержкой. Так, в ранних инвестициях в Substrate вместе с General Catalyst и Valor Equity Partners участвовал фонд Питера Тиля (Peter Thiel). Министр торговли Говард Латник (Howard Lutnick) также неоднократно встречался с основателем стартапа, как и были проведены переговоры с Министерством торговли, Министерством энергетики и другими ведомствами. В начальном раунд финансирования компания привлекла средства в размере $100 млн при оценке в более $1 млрд. В прошлом у Прауда богатый опыт по созданию инвестиционных портфелей, хотя в полупроводниках он не разбирается, что не мешает строить невероятные планы в этой области.

Нехватку специальных знаний у руководителя компания компенсировала набором ветеранов из ряда ведущих лабораторий США, многие из которых уже находились на пенсии. Состав специалистов держится в секрете, как и детали будущего производственного процесса. Но для подтверждения перспектив своей разработки Substrate предоставила снимки образцов пластин с 12-нм дорожками — не хуже, чем можно было изготовить на самом новейшем литографическом сканере ASML с наилучшей числовой апертурой. Утверждается, что это вышло дешевле, проще и на доступном для производства в США оборудовании.

Пройдёт всего два–три года, заявили в Substrate, и компания начнёт в США опытное производство наиболее передового в мире литографического оборудования для выпуска чипов. Это позволит развернуть в стране множество производств. Тем самым, созданный в 2022 году стартап обещает затмить не только ASML, но также и TSMC, обещая помочь с возрождением доступного производства чипов в США, учёные которых были пионерами в разработке технологии EUV-производства чипов.

Впрочем, Substrate пошла дальше. Производить чипы она собирается с использованием рентгеновского излучения. Для этого в качестве источников света будут использоваться ускорители частиц, например, синхротроны. Это действительно перспективная технология для нанесения рисунка на полупроводниковые пластины, но синхротроны — это обычно большие по габаритам ускорители, намного больше сканеров ASML, что усложнит их применение в производстве.

Тем не менее, синхротроны как переход на следующий уровень выпуска микросхем рассматриваются также в России и Китае. В США о прорыве в разработке настольных синхротронов для выпуска чипов сообщил другой стартап (тоже из Сан-Франциско, как и Substrate) — компания Inversion Semiconductor. О прямой связи Inversion Semiconductor и Substrate ничего неизвестно, но исключать её, в том или ином виде, нельзя.

Некоторые из отраслевых экспертов сомневаются, что неограниченное финансирование — это единственный путь к успеху при создании более совершенного оборудования. Такие прорывы требуют многих слагаемых. Компания Substrate предлагает отбросить сомнения. В конечном итоге речь идёт о национальной безопасности, в области чего сомнения просто неуместны.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ASML поставила первый литографический сканер для чипов будущего с трёхмерной упаковкой
Samsung получит первый литограф ASML для техпроцессов тоньше 2 нм до конца текущего года
ASML предупредила о грядущем обвале выручки в Китае — но ИИ-бум должен компенсировать потери
Гуманоидные роботы займутся сборкой серверов Nvidia в Техасе
Видео: прототип тихого сверхзвукового авиалайнера NASA X-59 впервые поднялся в небо
Потеря китайского рынка Nvidia сильнее навредит США, чем Китаю, заявил Дженсен Хуанг
Теги: производство микросхем
производство микросхем
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.