Американский стартап Substrate намекнул, что скоро акции ASML и TSMC не будут стоить бумаги, на которой напечатаны

Неизвестная в публичном пространстве молодая американская компания Substrate сообщила о впечатляющей поддержке со стороны властей и инвесторов, которые сделали ставку на будущее революционное полупроводниковое производство в США. Технологии Substrate позволят американским компаниям выпускать самые дешёвые и самые технологически развитые чипы в мире. От этого момента США отделяют пару лет, после чего об ASML и TSMC как о лидерах можно будет забыть.

«Наша главная цель — получить возможность производить лучшие пластины по самой низкой цене в больших объёмах в Соединенных Штатах», — сказал основатель и главный исполнительный директор Substrate Джеймс Прауд (James Proud) в интервью в офисе компании в Сан-Франциско. «Многие люди в отрасли считают, что это невозможно, — сказал он. — Но я думаю, что история свидетельствует об обратном».

По словам компании, она заручилась важной поддержкой. Так, в ранних инвестициях в Substrate вместе с General Catalyst и Valor Equity Partners участвовал фонд Питера Тиля (Peter Thiel). Министр торговли Говард Латник (Howard Lutnick) также неоднократно встречался с основателем стартапа, как и были проведены переговоры с Министерством торговли, Министерством энергетики и другими ведомствами. В начальном раунд финансирования компания привлекла средства в размере $100 млн при оценке в более $1 млрд. В прошлом у Прауда богатый опыт по созданию инвестиционных портфелей, хотя в полупроводниках он не разбирается, что не мешает строить невероятные планы в этой области.

Нехватку специальных знаний у руководителя компания компенсировала набором ветеранов из ряда ведущих лабораторий США, многие из которых уже находились на пенсии. Состав специалистов держится в секрете, как и детали будущего производственного процесса. Но для подтверждения перспектив своей разработки Substrate предоставила снимки образцов пластин с 12-нм дорожками — не хуже, чем можно было изготовить на самом новейшем литографическом сканере ASML с наилучшей числовой апертурой. Утверждается, что это вышло дешевле, проще и на доступном для производства в США оборудовании.

Пройдёт всего два–три года, заявили в Substrate, и компания начнёт в США опытное производство наиболее передового в мире литографического оборудования для выпуска чипов. Это позволит развернуть в стране множество производств. Тем самым, созданный в 2022 году стартап обещает затмить не только ASML, но также и TSMC, обещая помочь с возрождением доступного производства чипов в США, учёные которых были пионерами в разработке технологии EUV-производства чипов.

Впрочем, Substrate пошла дальше. Производить чипы она собирается с использованием рентгеновского излучения. Для этого в качестве источников света будут использоваться ускорители частиц, например, синхротроны. Это действительно перспективная технология для нанесения рисунка на полупроводниковые пластины, но синхротроны — это обычно большие по габаритам ускорители, намного больше сканеров ASML, что усложнит их применение в производстве.

Тем не менее, синхротроны как переход на следующий уровень выпуска микросхем рассматриваются также в России и Китае. В США о прорыве в разработке настольных синхротронов для выпуска чипов сообщил другой стартап (тоже из Сан-Франциско, как и Substrate) — компания Inversion Semiconductor. О прямой связи Inversion Semiconductor и Substrate ничего неизвестно, но исключать её, в том или ином виде, нельзя.

Некоторые из отраслевых экспертов сомневаются, что неограниченное финансирование — это единственный путь к успеху при создании более совершенного оборудования. Такие прорывы требуют многих слагаемых. Компания Substrate предлагает отбросить сомнения. В конечном итоге речь идёт о национальной безопасности, в области чего сомнения просто неуместны.