Сегодня 29 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры «МТС Оплата» разыгрывает Asus Rog Phone ...
реклама
Новости Software

«МТС Оплата» разыгрывает Asus Rog Phone 9 Pro и 361 150 UC для игроков PUBG Mobile

Сервис «МТС Оплата» объявил о розыгрыше для поклонников PUBG Mobile, главным призом в котором стал геймерский смартфон Asus Rog Phone 9 Pro. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно совершить три и более пополнений PUBG Mobile через сервис «МТС Оплата» до 10 ноября.

Сейчас самое время пополнить PUBG Mobile без комиссии перед предстоящими длинными ноябрьскими выходными, чтобы получить возможность выиграть Asus ROG Phone 9 Pro или «тонну» UC .

Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо подтвердить участие в акции и совершить не менее трёх пополнений PUBG Mobile через «МТС Оплату» на любую сумму.

Участник, совершивший больше всего пополнений PUBG Mobile через МТС Оплату, получит главный приз — Asus ROG Phone 9 Pro, 16/512 GB. Обладатели второго и третьего места по количеству транзакций получат 81 000 UC и 40 500 UC соответственно.

Ещё 38 счастливчиков будут выбраны рандомайзером среди всех участников акции, совершивших не менее трех пополнений PUBG Mobile через «МТС Оплату». Первый выигрыш составит 24 300 UC, второй – 11 950 UC, остальные получат по 5650 UC.

PUBG Mobile — одна из самых популярных мобильных игр в жанре королевской битвы, а также одна из самых скачиваемых мобильных игр всех времен по версии разработчиков.

Пополнение PUBG Mobile через сервис «МТС Оплата» происходит по уникальному пользовательскому идентификатору (UID), т.е. средства зачисляются сразу на баланс игры.

«МТС Оплата» предлагает выгодные цены на покупку UC — внутриигровой валюты в PUBG Mobile, которую можно использовать для покупки скинов персонажей и оружия, экипировки и эмоций.

Для пополнения баланса внутри сервиса «МТС Оплата» необходимо перейти на страницу оплаты PUBG Mobile, выбрать номинал и ввести номер UID для зачисления. Оплатить можно с лицевого счета абонента МТС или с карт любых российских банков через СБП. Зачисление на баланс игры происходит моментально.

МТС Оплата — сервис для пополнения порядка 170 зарубежных сервисов. На игровой витрине «МТС Оплаты» доступно пополнение баланса самых актуальных зарубежных игр и игровых площадок: Steam, Playstation, Xbox, Battle.net и другие. А на витрине оплаты сервисов для работы, учебы и бизнеса можно оплатить подписку на нейросети, стриминги, онлайн-доски и т.д.

Сервисом «МТС Оплата» может воспользоваться клиент любого банка. Оплата проходит в пару кликов через СБП или с лицевого счета абонента МТС. Для пополнения не нужно вводить пароли своих аккаунтов или данные банковской карты, достаточно ввести логин или электронную почту, что гарантирует полную безопасность.

Если нужный сервис не представлен на сайте, вы можете направить запрос на индивидуальную оплату в клиентскую поддержку сервиса «МТС Оплата».

Реклама | ООО НКО "Мурманский Расчетный Центр" ИНН 5190103184 erid: F7NfYUJCUneTTTWpVQ9z

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«МТС Банк» встроил банковскую карту в SIM, и теперь бесконтактная оплата работает даже в кнопочном телефоне
МТС полностью прекратит обслуживание сетей 3G в 2027 году
МТС отменила комиссию при пополнении аккаунта Steam, но лишь временно
«За все эти 26 лет никто не сказал мне»: Кодзима даже не слышал, что Вачовски предлагали ему сделать игру по «Матрице»
Дивный мёртвый мир: Amazon перестанет выпускать новый контент для New World: Aeternum на фоне массовых увольнений
Хоррор на выживание Darkwood получит продолжение от неожиданного разработчика — первый трейлер и подробности Darkwood 2
Теги: pubg mobile, акция, asus
мтс оплата, pubg mobile, акция, asus
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.