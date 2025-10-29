«МТС Оплата» разыгрывает Asus Rog Phone 9 Pro и 361 150 UC для игроков PUBG Mobile

Сервис «МТС Оплата» объявил о розыгрыше для поклонников PUBG Mobile, главным призом в котором стал геймерский смартфон Asus Rog Phone 9 Pro. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно совершить три и более пополнений PUBG Mobile через сервис «МТС Оплата» до 10 ноября.

Сейчас самое время пополнить PUBG Mobile без комиссии перед предстоящими длинными ноябрьскими выходными, чтобы получить возможность выиграть Asus ROG Phone 9 Pro или «тонну» UC .

Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо подтвердить участие в акции и совершить не менее трёх пополнений PUBG Mobile через «МТС Оплату» на любую сумму.

Участник, совершивший больше всего пополнений PUBG Mobile через МТС Оплату, получит главный приз — Asus ROG Phone 9 Pro, 16/512 GB. Обладатели второго и третьего места по количеству транзакций получат 81 000 UC и 40 500 UC соответственно.

Ещё 38 счастливчиков будут выбраны рандомайзером среди всех участников акции, совершивших не менее трех пополнений PUBG Mobile через «МТС Оплату». Первый выигрыш составит 24 300 UC, второй – 11 950 UC, остальные получат по 5650 UC.

PUBG Mobile — одна из самых популярных мобильных игр в жанре королевской битвы, а также одна из самых скачиваемых мобильных игр всех времен по версии разработчиков.

Пополнение PUBG Mobile через сервис «МТС Оплата» происходит по уникальному пользовательскому идентификатору (UID), т.е. средства зачисляются сразу на баланс игры.

«МТС Оплата» предлагает выгодные цены на покупку UC — внутриигровой валюты в PUBG Mobile, которую можно использовать для покупки скинов персонажей и оружия, экипировки и эмоций.

Для пополнения баланса внутри сервиса «МТС Оплата» необходимо перейти на страницу оплаты PUBG Mobile, выбрать номинал и ввести номер UID для зачисления. Оплатить можно с лицевого счета абонента МТС или с карт любых российских банков через СБП. Зачисление на баланс игры происходит моментально.

МТС Оплата — сервис для пополнения порядка 170 зарубежных сервисов. На игровой витрине «МТС Оплаты» доступно пополнение баланса самых актуальных зарубежных игр и игровых площадок: Steam, Playstation, Xbox, Battle.net и другие. А на витрине оплаты сервисов для работы, учебы и бизнеса можно оплатить подписку на нейросети, стриминги, онлайн-доски и т.д.

Сервисом «МТС Оплата» может воспользоваться клиент любого банка. Оплата проходит в пару кликов через СБП или с лицевого счета абонента МТС. Для пополнения не нужно вводить пароли своих аккаунтов или данные банковской карты, достаточно ввести логин или электронную почту, что гарантирует полную безопасность.

Если нужный сервис не представлен на сайте, вы можете направить запрос на индивидуальную оплату в клиентскую поддержку сервиса «МТС Оплата».

