Стартап из США разработал «трёхмерные» солнечные панели со слежением за Солнцем — они на 50 % лучше статичных

Компания Janta Power из Техаса в рамках раунда начального финансирования привлекла $5,5 млн для создания солнечных ферм со слежением за Солнцем. Вертикальное расположение панелей и интеллектуальные функции слежения значительно улучшили сбор света по сравнению с обычными полями панелей, расположенных в одной плоскости. Предложенные Janta Power башни с панелями на 50 % увеличили выработку электричества.

Источник изображения: Janta Power

Источник изображения: Janta Power

В настоящее время большинство солнечных электростанций состоят из плоских панелей, размещённых на земле или на крышах. Очевидно, что в целом это не самый эффективный способ сбора солнечной энергии. Поднятые вертикально панели могут справляться с этой задачей значительно лучше. Именно такой подход лежит в основе успеха Janta Power — разработчика уникальных «трёхмерных» систем солнечных башен, о чём красноречиво свидетельствует высокая заинтересованность инвесторов.

Башни Janta состоят из солнечных панелей, установленных условно вертикально, а не горизонтально. Это позволяет разместить гораздо больше панелей на меньшей площади. Кроме того, башни непрерывно автоматически отслеживают движение Солнца в течение дня и поворачиваются таким образом, чтобы максимально использовать доступное количество света.

Благодаря вертикальной конструкции башни могут располагаться так, чтобы на них под прямыми углами падал солнечный свет раннего утра и позднего вечера — того, чего не хватает панелям, расположенным в неизменной плоскости и часто под небольшим наклоном к земле. Эта способность оптимально улавливать солнечные лучи в течение большей части дня означает, что башни вырабатывают электроэнергию дольше и более равномерно. В сумме, утверждают разработчики, солнечные башни могут вырабатывать примерно на 50 % больше энергии, чем плоские панельные поля, и использовать всего треть площади участка, обычно необходимого для традиционных солнечных ферм.

Вертикальные «умные» солнечные панели Janta Power способны обеспечить стоимость вырабатываемой энергии на уровне $0,05 за кВт·ч — в три раза дешевле, чем классические солнечные фермы. Специально проработанная конструкция вертикальных ферм делает их устойчивыми при скорости ветра до 274 км/ч. Технологию уже начали испытывать в крупнейших аэропортах мира, включая международные аэропорты Мюнхена и Даллас–Форт-Уэрта. Новое финансирование поможет шире распространить это перспективное начинание.

Источник:

Теги: возобновляемая энергия, солнечная энергия, солнечная система
