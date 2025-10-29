Человекоподобные роботы 1X Neo поступили в продажу за $20 000, но придётся согласиться на подглядывание

Калифорнийская компания 1X, работающая в сфере искусственного интеллекта и робототехники, начала принимать предзаказы на своего человекоподобного робота Neo. Устройство создано для автоматизации повседневных дел и предоставления персонализированной помощи.

Пользователи могут управлять Neo и поручать ему выполнение разных задач по дому буквально одним нажатием кнопки или посредством голосовых команд. Поставки Neo стартуют в начале следующего года и к тому моменту он сможет выполнять ряд базовых задач, включая открывание дверей, переноску предметов и включение/отключение света.

Если пользователь захочет, чтобы робот выполнял больше задач по дому, то ему придётся смириться с тем, что управлять Neo удалённо будет оператор, который сможет видеть, что происходит в доме. По данным 1X, нейросеть, используемая для управления Neo, всё ещё нуждается в обучении на основе реального опыта.

В компании отметили, что каждый из первых покупателей должен дать согласие на то, чтобы человек-оператор мог видеть интерьер дома через камеру робота. Это необходимо для обучения алгоритмов и сбора технической информации, чтобы в конечном счёте повысить автономность робота. «Если у нас не будет ваших данных, мы не сможем улучшить продукт», — добавил представитель 1X.

В компании признали, что на начальном этапе большую часть действий роботы будут осуществлять за счёт удалённого управления операторами. У пользователей будет возможность через соответствующее приложение планировать периоды, в которые оператор должен брать на себя управление Neo. Контроль над этим передаётся в руки владельцев, поскольку разработчики уважают их частную жизнь. Операторы также не могут взять управление над роботами без разрешения владельцев.

Желающие приобрести Neo могут выбирать между бежевым, серым и тёмно-коричневым цветовыми вариантами. В настоящее время робота можно предзаказать, внеся депозит в размере $200. Тем, кто хочет получить Neo сразу после начала продаж придётся заплатить $20 000. Робот также будет доступен в рамках подписки ха $499 в месяц.