Withings наконец запустила продажи умного анализатора мочи U-Scan по цене от $380

Компания Withings, которая почти три года назад представила на выставке CES 2023 умный анализатор мочи U-Scan, наконец выпустило устройство в продажу. Вариант в базовой комплектации обойдётся в $379,95; сменные картриджи также будут недешёвыми.

Устройство Withings U-Scan поступило в продажу в США и Европе. В комплекте с ним можно выбрать один из двух картриджей. U-Scan Nutrio предназначается для оценки качества питания — он производит замеры четырёх биомаркеров, в том числе гидратации, кетонов и витамина C; U-Scan Calci отслеживает другие показатели, в том числе уровень кальция, чтобы помочь в оценке здоровья почек и угрозы возникновения камней в них. Собранные данные транслируются в приложение для смартфона.

На CES 2023 компания также рассказала о третьем картридже для мониторинга репродуктивного здоровья, но этот вариант на старте продаж не появится. Первоначально компания ожидала одобрения от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), но в итоге стала позиционировать его как «продукт для здоровья», для которого согласование с ведомствами не требуется.

Комплект Withings U-Scan Proactive продаётся за $379,95 — он включает в себя сам анализатор, зарядную станцию, очиститель, доступ к сервису Withings Plus, а также один картридж Nutrio или Calci, которых хватит на 22 теста — это три месяца работы из расчёта по два теста в неделю. Доступен также вариант Intensive с двумя картриджами на 44 теста — этот комплект обойдётся в $449,96. Сменные картриджи можно получать регулярно в рамках подписки или приобретать отдельно: один стоит $99,95, а два — $179,95.