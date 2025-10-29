Inno3D выпустила низкопрофильную GeForce RTX 5060 Low Profile с тройкой вентиляторов

Компания Inno3D представила низкопрофильную видеокарту GeForce RTX 5060 Low Profile. Новинка, разработанная для компактных ПК, занимает два слота расширения, но при этом оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами.

Размеры Inno3D GeForce RTX 5060 Low Profile составляют 178 × 69 × 41 мм. Она примерно на 20 % короче стандартной модели Twin X2 от того же производителя.

Карта предлагает минималистичный дизайн и не оснащена RGB-подсветкой. Входящие в состав её системы охлаждения три вентилятора имеют диаметр 50 мм. Тепловые трубки радиатора системы охлаждения имеют прямой контакт с GPU.

В составе карты используется графический процессор GB206 на архитектуре Blackwell с 3840 ядрами CUDA, для которого заявлена Boost-частота 2497 МГц. Карта предлагает 8 Гбайт памяти GDDR7 с поддержкой 128-битной шины. Пропускная способность памяти составляет 448 Гбайт/с.

Дополнительное питание карта получает по одному 8-контактному разъёму PCIe. Энергопотребление Inno3D GeForce RTX 5060 Low Profile составляет 145 Вт. В набор её внешних разъёмов входят два DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b.