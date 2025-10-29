Cameo подала в суд на OpenAI из-за названия новой функции в Sora

Когда OpenAI запустила своё приложения Sora, одной из основных функций его был инструмент Cameo, с помощью которого можно добавить изображение любого человека в генерируемые видео. Теперь же разработчик приложения Cameo, которое продаёт короткие видео с поздравлениями от знаменитостей, подал в суд на OpenAI, обвинив компанию в незаконном использовании бренда Cameo.

В исковом заявлении сервиса сказано, что использование OpenAI бренда Cameo приведёт к путанице среди пользователей, а также повлияет на узнаваемость самого приложения Cameo. «Действиями, которые описаны в иске, OpenAI умышленно присвоила хорошо зарекомендовавший себя, зарегистрированный на федеральном уровне товарный знак, проигнорировав явный риск введения потребителей в заблуждение и непоправимый ущерб, который будет нанесён истцу, который является владельцем прав на бренд Cameo, а также самому товарному знаку», — говорится в исковом заявлении Cameo.

OpenAI занимается изучением иска, но уже заявила, что «не согласна с тем, что кто-либо может претендовать на получение исключительных прав на слово камео». На этом фоне представитель Cameo сообщил, что компания пыталась мирно урегулировать претензии, но OpenAI отказалась прекратить использование слова Cameo в своём приложении.

Напомним, сервис Cameo позволяет создавать короткие персонализированные видео со знаменитостями по цене от $30 до $600. Приложение Sora задействует генеративные нейросети для создания видео. Отметим, что приложение OpenAI сразу привлекло к себе массу внимания, поскольку позволяло пользователям генерировать ролики с лицензированными аниме-персонажами, а также задействовать образы умерших знаменитостей и других объектов, защищённых законом.