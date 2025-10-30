HUAWEI FreeBuds 7i: ставка на глубину

Писать про новые наушники довольно непросто, особенно когда это наушники относительно недорогие и обновляются каждый год – нового в них всегда не слишком много, все прорывы вроде появления системы активного шумоподавления в моделях ценовой категории до 10 тысяч рублей произошли довольно давно.

И тем не менее, у Huawei получается удивлять даже в этой категории, причем довольно простым способом. Компания достаточно плавно совершенствует свои наушники, делая каждые следующие FreeBuds i-серии чуть интереснее предыдущих, но при этом параллельно делая их… дешевле. И вот к такому жизнь нас не готовила.

Сразу отмечу, что на момент написания этого материала (конец октября 2025 года) HUAWEI FreeBuds 7i можно найти в продаже по цене 7 499 рублей, что на 2500 рублей дешевле, чем их предшественники. Посмотрим, что предлагают за этит деньги.

Сразу после распаковки бросается в глаза, что HUAWEI FreeBuds 7i сильно поменялись внешне. Причем это касается как самих наушников, получивших дополнительное отверстие на чашечке (о нем расскажем позже), так и чехла, ставшего крупнее и поменявшего форму. Из вытянутого яйцеобразного чехол стал практически круглым, при этом компоновка не изменилась.

Мы все так же видим на гранях чехла порт USB Type-C для зарядки и клавишу принудительного сопряжения по Bluetooth. Ближе к крышке – индикатор заряда.

Под крышкой – пара наушников, которые «cтоят» в кейсе вертикально. Доставать их оттуда, на мой вкус, не слишком удобно, палец проскальзывает по скользкому корпусу наушников, не хватает дополнительных выемок для более естественного «зацепа». Но вот возвращать их на место приятно благодаря встроенным магнитам. Крышка тоже снабжена доводчиком. По качеству исполнения ни к кейсу, ни к наушникам нет вопросов – все здорово, особенно с учетом ценовой категории модели.

Материалы вполне ожидаемые – глянцевый пластик трех расцветок: розовой (как в нашем случае), белой и черной. Сами наушники сделаны из того же пластика, они больше не зеркальные, как в случае с FreeBuds 6i, материал не такой маркий и не так царапается, они дольше сохраняют свой товарный вид.

Габариты кейса – 57,8 × 57,8 × 27,8 мм, вес – 36, 5 грамма. То есть кейс стал чуть крупнее, но это ни на что не влияет, он точно так же, как и раньше, тонет в любом кармане.

Сами наушники при этом стали слегка компактнее, и это точно так же никак не проявляется — тут разница в миллиметры, ощутить ее нельзя. Вес, кстати, идентичный с FreeBuds 6i – каждый наушник потянул на 5,4 грамма. В ухе они почти не ощущаются.

Наушники тут вставные, закрытой конструкции, с силиконовыми амбушюрами (в комплекте есть сменные, трех размеров – до изобилия, с которым мы сталкивались в HUAWEI FreeBuds Pro 4, тут не добрались). Сидят наушники хорошо, оптимальная форма для TWS-моделей уже давно подобрана, я не встречал реально неудобных вставных наушников очень давно.

Внизу вытянутой ножки мы видим магниты, благодаря которым наушники и «всасываются» в чехол, и заряжаются от него.

Выше же можно наблюдать большое количество отверстий – при том, что динамик на каждом наушнике один-единственный, это 11-миллиметровый динамический излучатель с четырьмя магнитами, точно такой же, как и на FreeBuds 6i.

За две решетки спрятаны микрофоны, необходимые как для разговора (использования наушников как гарнитуры), так и для работы активного шумоподавления. Еще одна – это шахта вентиляции шумоподавления глубиной 8 мм, благодаря которой, как утверждается, звуковые волны заглушаются и поглощаются более эффективно, чем раньше, а также сокращается задержка активации шумоподавления.

Могу подтвердить – шумоподавление действительно активируется почти сразу, как только наушники вставляешь в ушные раковины. Утверждается, что время активации должно составлять полсекунды – засечь такой промежуток не представлялось возможным, но, скорее всего, в реальности все близко к тому.

Сама по себе система шумоподавления – уже четвертого поколения (первые TWS-наушники с шумоподавлением Huawei выпустила еще пять лет назад, это были FreeBuds Pro). Она называется «Интеллектуальное активное шумоподавление 4.0». Система достаточно эффективная, хотя, на мой взгляд, слишком прихотлива по отношению к внешним раздражителям, фильтрует их выборочно, отчего в спортзале, к примеру, не пробиваются никакие звуки, кроме… музыки, причем в зависимости от положения головы она становилась то громче, то тише. Монотонный шум транспорта фильтруется корректно. Положение головы, собственно, отслеживается благодаря встроенным датчикам, которые мы тоже можем видеть на чашечках.

Активное шумоподавление в HUAWEI FreeBuds 7i работает в трех режимах: «Ультра», «Комфорт» и «Обычный». Между ними надо переключаться в приложении HUAWEI AI Life (его нет в Google Play, но можно поставить через другие магазины или за счет apk-файла; в App Store на iOS прилоожение представлено). Пользоваться наушниками можно и без этого приложения, но здесь их можно настроить.

Доступно и сенсорное управление. Касаясь «ножки» наушников с сенсорной поверхностью, можно управлять воспроизведением (старт/пауза), регулировать громкость (проведение по ножке вверх-вниз) или включать/выключать шумоподавление (долгое касание), без его настройки.

Соединение со смартфоном (или другим устройством) осуществляется при помощи Bluetooth, наушники поддерживают версию 5.4 c профилем LDAC, причем скорость передачи данных доступна очень высокая – вплоть до 990 Кбит/с.

Звучат HUAWEI FreeBuds 7i очень неплохо — звуковая картина не проседает ни на высоких частотах, ни на низких, ничего не хрипит и не ощущается нехватки диапазона. Звук ровный, но не выдающийся, глубины как раз в этом отношении наушникам не хватает. Что вполне естественно для массовой модели среднего ценового диапазона.

Разговаривать, используя эти наушники как гарнитуру, комфортно: микрофон звучит чисто, шумоподавление «на выход» тоже работает качественно.

Работают наушники стабильно – со смартфоном и между собой наушники синхронизируются отлично. Воспроизведение сразу ставится на паузу, стоит вынуть из уха хотя бы один наушник.

Время автономной работы такое же, как и у прошлой модели — при зарядке от чехла заявлено 35 часов без использования шумоподавления и до 20 часов с шумоподавлением. Без чехла наушники «играют» 8 и 5 часов, соответственно. Могу примерно подтвердить эти цифры.