Microsoft начала распространять новый «Пуск» в Windows 11

На этой неделе Microsoft выпустила необязательное обновление KB5067036 для операционной системы Windows 11 версий 25H2 и 24H2. Оно приносит с собой обновлённое меню «Пуск», которое ранее тестировалось в рамках программы предварительной оценки Windows Insider. Этот элемент пользовательского интерфейса получил дополнительные возможности в плане настройки и в целом стал более удобным для пользователей.

Разработчики полностью переработали меню «Пуск», чтобы у пользователей было больше возможностей в плане его настройки. Макет меню стал более динамичным: при необходимости можно скрыть некоторые элементы интерфейса, если в них нет нужды. Также можно отключить отображение в меню закреплённых и рекомендуемых файлов и приложений.

В новом макете реализована возможность вывода списка всех приложений в двух вариантах просмотра: в виде сетки и по категориям. По умолчанию приложения разделены на категории, а ОС автоматически группирует установленные приложения в разделы — подобно тому, как это реализовано на панели приложений в iOS или iPadOS. В дополнение к этому меню «Пуск» стало более адаптивным, то есть оно будет выглядеть крупнее на устройствах с большим экраном, за счёт чего сможет отображать одновременно больше ярлыков закреплённых приложений.

Разработчики также обновили панель приложения Phone Link, на которой теперь отображается больше последних действий, а также уведомления, пропущенные звонки и текстовые сообщения. Ещё пакет обновления включает в себя улучшения для «Панели задач». В частности, добавлены анимации для эскизов, появляющихся при наведении курсора на иконки запущенных приложений. Появился и обновлённый значок аккумуляторной батареи, который отображает уровень заряда в процентах прямо на панели задач.

Пакет KB5067036 распространяется постепенно и на данный момент не является обязательным для загрузки. Это означает, что пользователям, желающим получить обновлённое меню «Пуск», придётся установить его вручную или дождаться, когда оно станет частью обязательного накопительного обновления. Ускорить процесс можно с помощью активации опции Windows 11, позволяющей получать последние обновления, как только они становятся доступными.