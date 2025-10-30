MediaTek представила процессор Kompanio 540 для безвентиляторных Chromebook

Компания MediaTek анонсировала новый чип Kompanio 540 — систему на кристалле, предназначенную для Chromebook и ориентированную в первую очередь на устройства, используемые в учебных учреждениях. По сравнению с конкурентами чип обещает увеличение времени автономной работы на 35 % и позволит создавать полностью безвентиляторные модели, сообщает 9to5Google.

Kompanio 540 представляет собой восьмиядерный процессор, включающий два ядра Arm Cortex-A78, двухъядерный графический движок, а также поддержку премиальной оперативной памяти LPDDR5 и накопителей стандарта UFS 3.1. По заявлению MediaTek, указанный набор характеристик обеспечивает плавную многозадачность и бесперебойную работу при выполнении повседневных задач — от веб-сёрфинга и потокового воспроизведения до игр.

Благодаря энергоэффективной архитектуре процессора ноутбуки смогут работать без вентиляторов, оставаясь тихими, лёгкими и прохладными даже при длительном использовании. Ранее процессоры серии Kompanio уже применялись в ряде Chromebook, а новая модель предназначена для устройств, которые появятся на рынке в начале 2026 года.