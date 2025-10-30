Сегодня 30 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Браузеры Samsung наконец выпустила настольную вер...
реклама
Новости Software

Samsung наконец выпустила настольную версию своего Android-браузера Samsung Internet

Компания Samsung выпустила версию своего фирменного браузера Samsung Internet для компьютеров. В приложении реализованы средства синхронизации пользовательских данных между несколькими устройствами, а также функции на базе искусственного интеллекта Galaxy AI.

Источник изображения: androidauthority.com

Источник изображения: androidauthority.com

Samsung Internet является браузером, имеющим определённую популярность среди пользователей устройств на базе Android. Разработчики реализовали в нём ряд функций, которые дают некоторые преимущества над многими конкурентами. К ним относятся настраиваемые стартовые страницы, защищённые паролем вкладки для повышения конфиденциальности и наличие ИИ-помощника.

До сих пор оценить возможности Samsung Internet могли только владельцы Android-устройств, но это меняется с выходом бета-версии интернет-обозревателя для компьютеров. На данном этапе принять участие в тестировании десктопной версии Samsung Internet могут пользователи Windows 11 и Windows 10 из США и Южной Кореи, но в дальнейшем такая возможность появится также у жителей других регионов.

Samsung отдельно выделила наличие поддержки синхронизации данных между несколькими устройствами. Благодаря этому пользователи могут свободно переключаться между смартфоном и ПК, не прерывая взаимодействия с веб-контентом. Закладки, история просмотров, менеджер паролей и автозаполнение в Samsung Pass будут едины на ПК и Android-устройствах. Ранее пользователям обозревателя требовалось устанавливать специальное расширение для Chrome, чтобы синхронизировать закладки между ПК и мобильным устройством.

Вместе с этим Samsung стремится закрепиться на рынке браузеров с поддержкой искусственного интеллекта. В браузере компании реализован встроенный ИИ-помощник, который может выполнять разные задачи, например, резюмировать тексты или переводить любой контент в веб-пространстве.

Ещё среди преимуществ отмечается высокий уровень конфиденциальности и безопасности. Для этого предусмотрена специальная «Панель конфиденциальности», которая позволяет в режиме онлайн отслеживать разные параметры. Отмечается также, что в браузер интегрированы функции для защиты от отслеживания.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google Chrome начнёт по умолчанию использовать защищённое подключение HTTPS
ИИ-браузер ChatGPT Atlas умеет тайно сливать пароли пользователя — эксперты выявили уязвимость к injection-атакам
Microsoft Edge стал ИИ-браузером для всех — состоялся масштабный запуск ИИ-режима Copilot
OpenAI представила ИИ-браузер ChatGPT Atlas — альтернатива Google Chrome с «памятью» и агентами
В Firefox появился ИИ-поиск Perplexity — теперь он доступен всем пользователям по всему миру
Google Gemini научился пересказывать содержимое страниц в мобильном Chrome
Теги: samsung internet, samsung, браузер
samsung internet, samsung, браузер
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.