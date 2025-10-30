Samsung наконец выпустила настольную версию своего Android-браузера Samsung Internet

Компания Samsung выпустила версию своего фирменного браузера Samsung Internet для компьютеров. В приложении реализованы средства синхронизации пользовательских данных между несколькими устройствами, а также функции на базе искусственного интеллекта Galaxy AI.

Samsung Internet является браузером, имеющим определённую популярность среди пользователей устройств на базе Android. Разработчики реализовали в нём ряд функций, которые дают некоторые преимущества над многими конкурентами. К ним относятся настраиваемые стартовые страницы, защищённые паролем вкладки для повышения конфиденциальности и наличие ИИ-помощника.

До сих пор оценить возможности Samsung Internet могли только владельцы Android-устройств, но это меняется с выходом бета-версии интернет-обозревателя для компьютеров. На данном этапе принять участие в тестировании десктопной версии Samsung Internet могут пользователи Windows 11 и Windows 10 из США и Южной Кореи, но в дальнейшем такая возможность появится также у жителей других регионов.

Samsung отдельно выделила наличие поддержки синхронизации данных между несколькими устройствами. Благодаря этому пользователи могут свободно переключаться между смартфоном и ПК, не прерывая взаимодействия с веб-контентом. Закладки, история просмотров, менеджер паролей и автозаполнение в Samsung Pass будут едины на ПК и Android-устройствах. Ранее пользователям обозревателя требовалось устанавливать специальное расширение для Chrome, чтобы синхронизировать закладки между ПК и мобильным устройством.

Вместе с этим Samsung стремится закрепиться на рынке браузеров с поддержкой искусственного интеллекта. В браузере компании реализован встроенный ИИ-помощник, который может выполнять разные задачи, например, резюмировать тексты или переводить любой контент в веб-пространстве.

Ещё среди преимуществ отмечается высокий уровень конфиденциальности и безопасности. Для этого предусмотрена специальная «Панель конфиденциальности», которая позволяет в режиме онлайн отслеживать разные параметры. Отмечается также, что в браузер интегрированы функции для защиты от отслеживания.