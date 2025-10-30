Сегодня 30 октября 2025
Creative представила модульный аудиохаб Re:Imagine для музыкантов, стримеров и аудиофилов за $329

Creative Technology решила возродить культовый бренд Sound Blaster и представила модульный аудиохаб Re:Imagine, позволяющий с комфортом управлять несколькими звуковыми устройствами. Проект позиционируется как открытая программируемая платформа с функциями звуковой карты и пульта для трансляций.

Источник изображений: Creative Technology

Источник изображений: Creative Technology

Creative Sound Blaster Re:Imagine работает на чипе с восьмиядерным центральным Arm-процессором и нейропроцессором (ускорителем искусственного интеллекта) производительностью 8 TOPS; в наличии 8 Гбайт памяти LPDDR4, 16 Гбайт на встроенном EMMC-накопителе и слот для карт microSD. За звука отвечают ЦАП с поддержкой 32 бит/384 кГц и усилитель, которого хватит на подключение наушников с импедансом до 300 Ом и больших настольных динамиков. Предусмотрена совместимость с широким спектром устройств: настольными ПК и ноутбуками, смартфонами и планшетами, игровыми приставками, колонками и наушниками, микрофонами и музыкальными инструментами.

Хаб работает под управлением Linux и может использоваться как автономное устройство; его можно подключить к ПК по USB и активировать функции Re:Imagine при помощи макросов на компьютере. Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 означает возможность подключения к беспроводным аудиоустройствам. Creative намеревается выпустить два варианта Re:Imagine. Версия Horizon предусматривает пять слотов, два из которых занимает умный экран и ещё три — другие модули; после окончания кампании на Kickstarter появится более мощный вариант Vertex на шесть слотов. Производитель предусмотрел широкие возможности настройки Re:Imagine под себя — есть SDK, права root и примеры исходного кода. Владельцы устройства смогут публиковать свои программные наработки.

В состав комплектного ПО входят несколько предустановленных приложений, в том числе эмулятор DOS для запуска ретро-игр для ПК, а также ИИ-версии классических приложений Creative Sound Blaster Parrot и Dr. Sbaitso — теперь это ИИ-диджей, создающий музыку по запросам пользователя, а также средства для записи и визуализации звука в одно касание. Самый доступный вариант Creative Sound Blaster Re:Imagine оценён в $329 — первые поставки запланированы на июнь 2026 года.

Источник:

Теги: creative, sound blaster, хаб
