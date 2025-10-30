Сегодня 30 октября 2025
Western Digital начала расследование надёжности жёстких дисков с SMR, выпускавшихся с 2020 года

Около пяти лет назад компания Western Digital начала использовать магнитные пластины с технологией «черепичной записи» (SMR) при выпуске жёстких дисков объёмом от 2 до 6 Тб в семействах Blue и Red. Клиенты и специализированные компании продолжают настаивать, что определённые модели накопителей этого поколения имеют достаточно высокие шансы выхода из строя с потерей всех данных.

Источник изображения: Western Digital

Недавно соответствующий отчёт опубликовала немецкая компания 030 Datenrettung Berlin GmbH, которая специализируется на услугах по восстановлению данных. Соответствующие проблемы с надёжностью стали известны ещё в 2021 году, и тогда же был подан групповой судебный иск к производителю. Формально, технологию SMR было разумнее применять при производстве жёстких дисков большого объёма, поскольку в накопителях небольшого объёма она часто вызывала проблемы с надёжностью работы в разного рода массивах типа RAID и ZFS.

Немецкие исследователи утверждают, что накопители WD Blue и Red объёмом от 2 до 6 Тбайт, имеющие номера моделей вида WD*0EZAZ, WD*0EDAZ и WD*0EFAX, выделяются аномально низкой надёжностью на фоне остальной продукции этой марки. По данным самой WD, накопители серии Purple с SMR-пластинами оснащались специальными прошивками, которые минимизировали вероятность выхода из строя соответствующих жёстких дисков. При этом модели накопителей этих серий большей ёмкости имеют гораздо меньший риск выхода из строя. В 2021 году WD пришлось признать свою вину в недостаточном осведомлении покупателей об особенностях накопителей этих серий, после чего суд обязал её выплатить компенсацию в размере $2,7 млн на всех пострадавших. По сути, каждому из них досталось не более четырёх или семи долларов США.

Авторы исследования напоминают, что тревожными сигналами, говорящими о вероятности выхода накопителей из строя, являются не только предупредительный знак в интерфейсе операционной системы, но и в некоторых случаях громкие звуки, возникающие при раскрутке магнитных пластин.

