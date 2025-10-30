Сегодня 30 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software IM-клиенты Отечественный мессенджер «Роса» скоро ст...
реклама
Новости Software

Отечественный мессенджер «Роса» скоро станет доступен на любых устройствах

Мессенджер «Роса», разработанный компанией «НТЦ ИТ Роса», до конца 2025 года станет доступен для установки на любые устройства через веб-версию, сообщил ресурс «Ведомости». Ранее IM-клиент мог использоваться только на отечественном смартфоне «Р-фон» и планшете «Р-таб», которые «НТЦ ИТ Роса» разрабатывает совместно с компанией «Рутек».

Источник изображения: rosa.ru

Источник изображения: rosa.ru

«Роса мессенджер» разработан в рамках экосистемы «Роса» специально под операционную систему «Роса мобайл» и для устройств «Р-фон», рассказал «Ведомостям» член совета директоров АО «НТЦ ИТ Роса» и АО «Рутек» Сергей Кравцов. Он отметил, что обновлённая версия IM-клиента отличается переработанным дизайном. Также была значительно расширена доступность сервиса с разных платформ и добавлена функция видеоконференцсвязи. Аудио и видеозвонки осуществляются на базе коммуникационной платформы OMMG 3.0 (Open Mobile Messenger Graph).

По словам представителя «НТЦ ИТ Роса», все элементы мессенджера — российской разработки. В нём можно создать аккаунт через систему «Роса ID» и получить доступ через веб-интерфейс, добавил он.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков утверждает, что используемая через веб-браузер система, как правило, не востребована на рынке. «Наиболее востребованы мессенджеры для смартфонов — Telegram, WhatsApp или тот же Max, все из которых могут использоваться и в корпоративном секторе, и в рознице», — говорит эксперт.

По мнению системного аналитика EvApps Евгения Згонникова, выпуск мессенджера направлен на популяризацию собственной платформы компании. Подобным образом поступила когда-то Microsoft, выпустив Internet Explorer для своей ОС Windows.

Ведущий инженер-программист НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Николай Калуцкий утверждает, что адаптировать веб-версию под приложение будет несложно, поскольку «Роса» предлагает открытый API.

В свою очередь, аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов отметил, что браузерные версии чаще всего представляют собой «костыль», из которого не всегда возможно перейти в полноценное адаптированное приложение. По его словам, это может потребовать довольно больших вложений как по времени, так и в инвестициях. При этом с учётом специфики сервиса пользоваться спросом он будет только в том случае, если уже имеются корпоративные заказчики.

Согласно исследованию аналитической компании J’son & Partners Consulting, в 2023 году объём рынка корпоративных коммуникаций в России составил 81 млрд руб., а за 2024 год вырос до 93–100 млрд руб. с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 15 % до 2028 г. Объём рынка отечественного ПО для корпоративных коммуникаций в 2023 году составил 2,8 млрд руб. К 2028 году, согласно прогнозам, он может вырасти до 28,2 млрд руб.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
После блокировки звонков в мессенджерах россияне стали чаще звонить по телефону
В мессенджере Max зарегистрировались 50 млн пользователей — и они активнее звонят, чем пишут
WhatsApp добавит функцию управления объёмом памяти для каждого чата
Microsoft начала распространять новый «Пуск» в Windows 11
В Adobe Express появился ИИ-помощник, способный самостоятельно редактировать проекты
Windows 11 начнёт предлагать проверку памяти после синих экранов смерти
Теги: мессенджер, программное обеспечение, коммуникации, импортозамещение, сделано в россии
мессенджер, программное обеспечение, коммуникации, импортозамещение, сделано в россии
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.