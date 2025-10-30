Отечественный мессенджер «Роса» скоро станет доступен на любых устройствах

Мессенджер «Роса», разработанный компанией «НТЦ ИТ Роса», до конца 2025 года станет доступен для установки на любые устройства через веб-версию, сообщил ресурс «Ведомости». Ранее IM-клиент мог использоваться только на отечественном смартфоне «Р-фон» и планшете «Р-таб», которые «НТЦ ИТ Роса» разрабатывает совместно с компанией «Рутек».

«Роса мессенджер» разработан в рамках экосистемы «Роса» специально под операционную систему «Роса мобайл» и для устройств «Р-фон», рассказал «Ведомостям» член совета директоров АО «НТЦ ИТ Роса» и АО «Рутек» Сергей Кравцов. Он отметил, что обновлённая версия IM-клиента отличается переработанным дизайном. Также была значительно расширена доступность сервиса с разных платформ и добавлена функция видеоконференцсвязи. Аудио и видеозвонки осуществляются на базе коммуникационной платформы OMMG 3.0 (Open Mobile Messenger Graph).

По словам представителя «НТЦ ИТ Роса», все элементы мессенджера — российской разработки. В нём можно создать аккаунт через систему «Роса ID» и получить доступ через веб-интерфейс, добавил он.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков утверждает, что используемая через веб-браузер система, как правило, не востребована на рынке. «Наиболее востребованы мессенджеры для смартфонов — Telegram, WhatsApp или тот же Max, все из которых могут использоваться и в корпоративном секторе, и в рознице», — говорит эксперт.

По мнению системного аналитика EvApps Евгения Згонникова, выпуск мессенджера направлен на популяризацию собственной платформы компании. Подобным образом поступила когда-то Microsoft, выпустив Internet Explorer для своей ОС Windows.

Ведущий инженер-программист НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Николай Калуцкий утверждает, что адаптировать веб-версию под приложение будет несложно, поскольку «Роса» предлагает открытый API.

В свою очередь, аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов отметил, что браузерные версии чаще всего представляют собой «костыль», из которого не всегда возможно перейти в полноценное адаптированное приложение. По его словам, это может потребовать довольно больших вложений как по времени, так и в инвестициях. При этом с учётом специфики сервиса пользоваться спросом он будет только в том случае, если уже имеются корпоративные заказчики.

Согласно исследованию аналитической компании J’son & Partners Consulting, в 2023 году объём рынка корпоративных коммуникаций в России составил 81 млрд руб., а за 2024 год вырос до 93–100 млрд руб. с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 15 % до 2028 г. Объём рынка отечественного ПО для корпоративных коммуникаций в 2023 году составил 2,8 млрд руб. К 2028 году, согласно прогнозам, он может вырасти до 28,2 млрд руб.