Сегодня 30 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Платный эвакуационный шутер ARC Raiders ...
реклама
Новости Software

Платный эвакуационный шутер ARC Raiders за несколько часов после релиза собрал более 175 тыс. игроков в Steam

Эвакуационный PvPvE-шутер ARC Raiders от студии Embark (The Finals) поступил в продажу. Проект вышел на всех целевых платформах, а по случаю его релиза был выпущен специальный трейлер.

Источник изображения: Embark Studios

Источник изображения: Embark Studios

Действие ARC Raiders происходит на Земле будущего, которую атаковали загадочные механические захватчики. Людям пришлось укрыться в подземных убежищах, поэтому добыча важных компонентов на поверхности стала основной задачей для бесстрашных рейдеров. Геймер сможет стать одним из таких искателей приключений и принять участие в одиночных вылазках и командных забегах за полезными трофеями.

«Мастерите, чините и улучшайте экипировку в безопасности собственной мастерской, а затем совершайте вылазки на Поверхность, в разорённый, но всё ещё прекрасный мир. Играйте в одиночку или в группе до трёх человек и вступайте в противостояние с нескончаемыми машинами ARC и непредсказуемыми выжившими. Только вам решать, каким рейдером стать», — гласит описание шутера в Steam.

В релизной версии ARC Raiders есть четыре отдельные карты, древо навыков с тремя ветками (выживание, подвижность и выдержка), а также обширный арсенал оружия. Авторы планируют регулярно добавлять новые локации, предметы и врагов.

Всего за несколько часов после релиза новый шутер от Embark Studios собрал в Steam свыше 2000 отзывов (рейтинг 86 %). По данным SteamDB, в игре на момент публикации материала находится 175 875 человек. Купить новинку можно и с российского аккаунта в сервисе Valve — базовое издание обойдётся в 3220 рублей. Проект также доступен на PS5, Xbox Series X и S.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Не заставит вас долго ждать»: трейлер Half-Life 3 уже на подходе
Capcom раскрыла системные требования Resident Evil Requiem и открыла предзаказы игры — в том числе в российском Epic Games Store
Разработчики российского MMO-шутера Pioner объявили дату старта открытой «беты» и запустили в Steam новое тестирование
Обновление сайта Rockstar дало фанатам надежду на скорый выход третьего трейлера GTA VI
До релиза Hollow Knight: Silksong была ещё сложнее, причём намного
AMD выпустила драйвер с поддержкой Ryzen AI 5 330, Battlefield 6 и Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Теги: шутер, arc raiders, embark studios
шутер, arc raiders, embark studios
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.