Платный эвакуационный шутер ARC Raiders за несколько часов после релиза собрал более 175 тыс. игроков в Steam

Эвакуационный PvPvE-шутер ARC Raiders от студии Embark (The Finals) поступил в продажу. Проект вышел на всех целевых платформах, а по случаю его релиза был выпущен специальный трейлер.

Действие ARC Raiders происходит на Земле будущего, которую атаковали загадочные механические захватчики. Людям пришлось укрыться в подземных убежищах, поэтому добыча важных компонентов на поверхности стала основной задачей для бесстрашных рейдеров. Геймер сможет стать одним из таких искателей приключений и принять участие в одиночных вылазках и командных забегах за полезными трофеями.

«Мастерите, чините и улучшайте экипировку в безопасности собственной мастерской, а затем совершайте вылазки на Поверхность, в разорённый, но всё ещё прекрасный мир. Играйте в одиночку или в группе до трёх человек и вступайте в противостояние с нескончаемыми машинами ARC и непредсказуемыми выжившими. Только вам решать, каким рейдером стать», — гласит описание шутера в Steam.

В релизной версии ARC Raiders есть четыре отдельные карты, древо навыков с тремя ветками (выживание, подвижность и выдержка), а также обширный арсенал оружия. Авторы планируют регулярно добавлять новые локации, предметы и врагов.

Всего за несколько часов после релиза новый шутер от Embark Studios собрал в Steam свыше 2000 отзывов (рейтинг 86 %). По данным SteamDB, в игре на момент публикации материала находится 175 875 человек. Купить новинку можно и с российского аккаунта в сервисе Valve — базовое издание обойдётся в 3220 рублей. Проект также доступен на PS5, Xbox Series X и S.