Ностальгический вертолётный шутер Cleared Hot в духе Desert Strike готовится ворваться в ранний доступ Steam — новый трейлер и дата выхода

Издательство MicroProse и разработчики из студии Not Knowing Corporation (Cfinger Games в прошлом) объявили дату выхода и модель развития своего ностальгического вертолётного шутера Cleared Hot в духе классической Desert Strike.

Источник изображений: MicroProse

Напомним, Not Knowing Corporation заручилась поддержкой MicroProse прошлой осенью — Cleared Hot к тому времени находилась в разработке уже несколько лет. Релиз ожидался в 2025 году.

Как стало известно, Cleared Hot в 2025 году всё-таки выйдет, но не целиком: 20 ноября игра приземлится в раннем доступе Steam. Анонс сопровождался насыщенным 47-секундным геймплейным трейлером.

Развивать игру в раннем доступе решили по двум причинам: чтобы позволить сообществу направлять команду и дать возможность самим разработчикам наполнить проект большим количеством контента.

В ранний доступ Cleared Hot залетит с первой «главой» кампании (ещё две добавят до полноценного релиза), дневными и ночными операциями, тремя биомами (пустыня, джунгли, Арктика) и прокачкой вертолётов.

Cleared Hot позиционируется как ностальгическая игра с приятной физикой и лёгкими тактическими элементами: «Стреляйте, уворачивайтесь, перемещайте свой отряд по полю боя и собирайте практически всё с помощью лебёдки и магнита».

Игроки возьмут на себя роль вернувшегося в дело после 30-летнего перерыва пилота вертолёта. Обещают непредсказуемый геймплей, где всё подчиняется законам физики, и текстовый перевод на русский язык.

