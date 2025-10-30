За час в любую точку Земли: крупнейшее турагентство Японии пообещало запустить суборбитальные перелёты

Японское туристическое агентство Nippon Travel Agency объявило о запуске проекта суборбитальной транспортной услуги, например, по перелёту из Токио в Нью-Йорк всего за 60 минут вместо традиционных 13 часов на самолёте. Услуга будет предоставляться в партнёрстве с токийским стартапом Innovative Space Carrier, который создаст для этого многоразовые космопланы. Полёты начнутся в 30-х годах. Путь в оба конца будет стоить 100 млн иен ($657 тыс.).

Замысел выходит далеко за рамки космического туризма, такого как суборбитальные полёты Blue Origin и Virgin Galactic на высоту до 100 км. Но это и не полёт на МКС. Космопланы Innovative Space Carrier будут выходить условно в открытое пространство, хотя на орбите они также не останутся. Поездка будет начинаться с путешествия на морские платформы — космопланы модели ASCA будут стартовать и, возможно, приземляться на платформы вдали от суши. Проект будет реализовываться поэтапно, начиная со следующего года.

В данном проекте развитие космического туризма — не главное. Это смена парадигмы в межконтинентальных пассажирских перелётах и в методах экстренной доставки грузов. Нечто подобное планируют развивать в Китае — даже для нужд электронной коммерции. Получится ли достичь заявленных целей у японского тандема — вопрос открытый. Слишком много технических проблем предстоит решить для реализации задуманного. Но японцев таким не испугать. Одна из японских строительных компаний, например, к 2050 году обещает построить космический лифт на орбиту, что вообще вторгается в область научной фантастики.