Xiaomi выпустила пауэрбанк на 20 000 мА·ч с быстрой 165-Вт зарядкой и встроенным кабелем USB-C

Компания Xiaomi выпустила в Китае внешний аккумулятор ёмкостью 20 000 мА·ч с поддержкой максимальной выходной мощности 165 Вт и встроенным кабелем питания. Устройство предназначено для подзарядки смартфонов, планшетов и других гаджетов «на ходу».

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Внешний аккумулятор Xiaomi 20000mAh 165W Power Bank не только оснащён встроенным кабелем USB-C с выходной мощностью 120 Вт, но также имеет дополнительный разъём питания с выходной мощностью 45 Вт. По словам Xiaomi, через встроенный кабель USB-C устройство способно зарядить смартфон Xiaomi 17 Pro за 39 минут, а батарею модели Redmi K80 Pro — за 47 минут.

Xiaomi 20000mAh 165W Power Bank поддерживает ряд протоколов быстрой зарядки, таких как PD3.0, QC3.5 и PPS. Ёмкости аккумулятора 20 000 мА·ч хватает, чтобы зарядить батарею смартфона Xiaomi 17 Pro 2,5 раза, iPhone 17 Pro — 3 раза или почти полностью зарядить батарею ноутбука MacBook Air 13 (M4). Подзарядка пауэрбанка, занимающая около 2 часов 40 минут, осуществляется через порт USB-C с мощностью 90 Вт.

Устройство оснащено цветным ЖК-дисплеем, на котором отображается уровень заряда. В описании продукта указаны размеры внешнего аккумулятора — 157,8 × 54 × 43,5 мм. Вес пауэрбанка не сообщается.

Xiaomi 20000mAh 165W Power Bank уже поступил в продажу в Китае, где оценивается в 299 юаней (около $42). Компания не сообщила, планирует ли выпускать этот пауэрбанк на другие рынки.

Источник:

Теги: xiaomi, внешний аккумулятор, пауэрбанк
