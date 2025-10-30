Arc Raiders вышла в Steam без поддержки русского языка, но это легко исправить

Вышедший сегодня, 30 октября, амбициозный эвакуационный шутер Arc Raiders от разработчиков из шведской Embark Studios (The Finals) обещал поддержку русского языка, однако релиз подбросил российским игрокам неприятный сюрприз.

Как быстро подметили пользователи Steam, дебютировавшая в сервисе версия Arc Raiders перевода на русский язык на самом деле не имеет (в отличие от варианта для Epic Games Store) — соответствующей опции нет в настройках.

Судя по всему, отсутствие локализации в случае Steam-версии Arc Raiders объясняется ошибкой со стороны разработчиков, так как официальный перевод можно активировать вручную за пределами игры.

Для этого в параметрах запуска Arc Raiders в библиотеке Steam (вкладка «Общие» в свойствах игры) необходимо прописать строчку Culture=ru. После сохранения настройки и следующего запуска локализация станет доступна.

События Arc Raiders разворачиваются на Земле сурового будущего, которую атаковали загадочные механические захватчики. Машины контролируют поверхность, поэтому люди укрылись в подземном поселении Сперанца.

Игрокам в роли рейдеров предстоит (одному или в группе до трёх человек) совершать вылазки на поверхность, сражаться с машинами и другими выжившими. На релизе проект предлагает четыре карты, обширный арсенал и кроссплей.

Arc Raiders вышла на PC (3220 рублей в Steam и EGS), PS5, Xbox Series X и S. В сервисе Valve игра заслужила более 4 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 88 %) и достигла пикового онлайна в размере 236 тыс. человек.