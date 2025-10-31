Google выяснила, что Android эффективнее iOS блокирует спам и мошеннические SMS

Компания Google совместно с исследовательской компанией YouGov провела опрос в рамках «Месяца осведомлённости о кибербезопасности» среди более чем 5000 пользователей смартфонов в США, Индии и Бразилии. Выяснилось, что пользователи Android реже получают мошеннические SMS, чем владельцы iPhone, а владельцы Pixel вообще показали наибольшую защищённость от спама благодаря встроенному ИИ-механизму и стандарту RCS.

Согласно данным за семидневный период, предшествовавший опросу, пользователи Android на 58 % чаще избегали получения мошеннических сообщений по сравнению с пользователями iOS. При этом владельцы смартфонов Pixel оказались на 96 % менее подвержены спаму и мошенничеству, чем владельцы iPhone. По данным того же исследования, пользователи iOS на 65 % чаще сообщали о получении трёх и более мошеннических SMS за неделю по сравнению с пользователями Android.

Google объясняет такие различия совокупностью мер, включая постоянные проверки безопасности в рамках современного протокола обмена сообщениями RCS (Rich Communication Services), встроенные в Android механизмы защиты от мошенничества и фишинга, а также применение технологий искусственного интеллекта. В частности, компания указывает на эффективность встроенных фильтров спама в приложениях «Сообщения» и «Телефон». Google подчёркивает, что развитие ИИ-технологий будет и впредь способствовать снижению количества нежелательных сообщений и звонков, и эта работа продолжится в 2026 году.

Независимая оценка компании Leviathan Security Group также подтвердила, что устройства Pixel обеспечивают наилучшую защиту от мошенничества и финансового фрода по сравнению с актуальными моделями Apple, Samsung и Motorola.