Журналисты выяснили, кто снимет и напишет фильм по Call of Duty — режиссёр «Хэнкока» и соавтор «Йеллоустона»

Анонсированная в прошлом месяце кинокомпанией Paramount официальная экранизация популярной серии военных шутеров Call of Duty от Activision обрела режиссёра и сценариста.

Источник изображения: Activision

Как сообщило издание Deadline со ссылкой на свои источники, режиссёром фильма по Call of Duty выступит Питер Берг (Peter Berg), в прошлом снявший такие картины, как «В лучах славы», «Глубоководный горизонт», «Любой ценой» и «Хэнкок».

Помимо режиссёрских, Берг исполнит обязанности продюсера и сценариста. За историю в экранизации также отвечает соавтор сериала «Йеллоустоун» и его приквелов Тейлор Шеридан (Taylor Sheridan).

Шеридан (слева) и Берг (источник изображения: Getty Images)

Берг и Шеридан являются давними друзьями. В прошлом дуэт работал над несколькими фильмами, включая криминальный боевик «Любой ценой» (заслужил четыре номинации на «Оскар») и нео-вестерн «Ветреная река».

Вслед за репортажем Deadline назначение Берга и Шеридана на указанные должности при фильме по Call of Duty официально подтвердили в Activision и Paramount Pictures. Об этом докладывает портал IGN.

Источник изображения: Activision

Экранизация Call of Duty позиционируется как «незабываемое кинематографичное событие», которое сохранит полюбившиеся фанатам элементы и познакомит франшизу с совершенно новой аудиторией.

История серии началась в 2003 году с релиза оригинальной Call of Duty. За следующие 20 лет Activision выпустила ещё 20 номерных частей, а сейчас готовит к релизу Call of Duty: Black Ops 7. Общие продажи игр франшизы превышают 500 млн копий.

