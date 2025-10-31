Сегодня 31 октября 2025
Rolls-Royce представила первый в мире судовой двигатель, работающий на спирте

Сегодня подавляющее большинство грузовых перевозок происходят по морю, что делает судоходный транспорт главным в списке обвиняемых по загрязнению окружающей среды. Основным топливом для судов всех видов от яхт до контейнеровозов и круизных лайнеров остаётся дизельное топливо, которое при сгорании в двигателях помимо выбросов углекислого газа вносит в атмосферу множество других загрязнителей. Спирт стал бы идеальным топливом, но это непросто.

Источник изображения: Rolls-Royce

Rolls-Royce представила первый в мире высокопроизводительный двигатель для морских судов, работающий исключительно на метаноле. Если проект будет реализован, то это станет значительным шагом в развитии экологически чистых морских перевозок. Двигатель разработан в рамках проекта meOHmare в партнерстве с Woodward L’Orange и исследовательским центром WTZ Roßlau, представление демонстрационного прототипа которого состоится позже в этом году.

В настоящий момент подробностей о двигателе нет. Поскольку компания создаёт проект как переходный между дизельным топливом и использованием метилового спирта (метанола), и двигатель сможет работать на одном и другом топливе, есть вероятность, что речь идёт о модификации одной из существующих разработок, в частности — двигателя Rolls-Royce mtu серии 4000.

Для работы на метаноле двигатель подвергся полной переработке: такое топливо не самовоспламеняется в условиях высокой температуры, как дизель, поэтому были изменены процессы зажигания, системы турбонаддува и электронное управление. Из-за слабой смазывающей способности метанола потребовалось перепроектировать системы сверхвысокого давления впрыска, характерные для дизельных моторов. Хотя характеристики прототипа не раскрыты, заявлено сохранение высокой тепловой эффективности, мощности, надёжности и низкие эксплуатационные расходы, аналогичные эксплуатации дизельных аналогов.

Метанол при сжигании обещает обеспечить значительные экологические преимущества над дизелем: он резко снижает выбросы оксидов серы, азота и сажи по сравнению с дизелем. Свойство разлагаться без нанесения ущерба природе облегчит его хранение и обращение. При использовании «зелёного» метанола двигатель приведёт к созданию топливного цикла с нулевыми выбросами CO2. Это инвестиции в чистое будущее, которые по представлению Rolls-Royce будут востребованы в отрасли.

Источник:

Теги: климат земли, экология, судоходство, двигатель
