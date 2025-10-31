Сегодня 31 октября 2025
Вышли глобальные версии смартфонов Vivo X300 и X300 Pro с урезанными аккумуляторами и ценой от €1049

Vivo анонсировала международные версии представленных ранее в Китае смартфонов X300 и X300 Pro — они уже поступили в продажу в нескольких европейских странах, а по всему миру должны появиться до конца года. Большинство технических характеристик унаследованы от китайской версии, опционально доступен комплект из внешнего объектива Zeiss и ручки.

Источник изображений: vivo-official.com

Источник изображений: vivo-official.com

Vivo X300 так и остался компактным флагманом с 6,31-дюймовым дисплеем LTPO OLED, окружённым рамками толщиной всего 1,05 мм по периметру. У старшего Vivo X300 Pro — тот же 6,78-дюймовый экран LTPO OLED, рамки вокруг которого имеют толщину 1,1 мм. В обоих случаях экраны — это панели BOE Q10+ с двойной регулировкой яркости и мерцания (ШИМ 2160 Гц), минимальной яркостью 1 и максимальной — 4500 кд/м². Смартфоны работают на базе производительного чипа MediaTek Dimensity 9500 (более 4 млн баллов в AnTuTu 11); объём оперативной памяти LPDDR5X составляет до 16 Гбайт, в качестве программной платформы используется Origin OS 6.0 на базе Android 16; корпуса защищены от пыли и воды по стандартам IP68 + IP69.

Основная камера Vivo X300 оснащена 200-мегапиксельным 1/1,4-дюймовым сенсором Samsung HPB, 50-мегапиксельной широкоугольной, а также перископической камерой с 50-мегапиксельным 1/1,95-дюймовым сенсором Sony LYT602 и функцией макросъёмки. Vivo X300 Pro первым получил основную камеру с 50-мегапиксельным 1/1,28-дюймовым сенсором; в наличии — 50-мегапиксельная широкоугольная, а перископический 85-мм объектив с функцией телемакро работает с 200-мегапиксельным 1/1,4-дюймовым сенсором Samsung HPB. Фронтальные камеры обоих смартфонов имеют разрешение 50 Мп.

Ключевым отличием глобальных версий Vivo X300 и X300 Pro от китайских стали аккумуляторы. Для международного рынка аккумуляторы стали менее ёмкими: 5360 и 5440 мА·ч против 6040 и 6510 мА·ч соответственно.

Младший Vivo X300 предлагается в расцветках Phantom Black (чёрная) и Halo Pink (розовая) по цене €1049 за вариант с 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт постоянной памяти. Vivo X300 Pro выпускается в версиях Phantom Black (чёрная) и Dune Brown (песочная) за €1399 в той же конфигурации. Старшую модель можно также купить в комплекте с внешним объективом и рукояткой — за это удовольствие придётся заплатить €1997. Смартфоны уже поступили в продажу в Австрии, Испании, Польше, Венгрии, Чехии и Италии; в большинстве других стран мира они появятся в ноябре, а в Индии — лишь в декабре.

Теги: vivo, смартфон, zeiss
