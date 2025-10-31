Первое в мире грузовое судно, облепленное солнечными панелями, готово выйти в море

Обычная для суши солнечная ферма добралась до морских грузоперевозок. В Нидерландах рядовое грузовое судно впервые оборудовали солнечными панелями. Предварительно панели снабдили стандартным креплением для установки контейнеров на палубе. Получилась разборная конструкция, которая убирается за один рабочий день и может храниться на месте обычного 20-футового контейнера.

В рабочем состоянии панели размещены по всей палубе на местах стандартной установки контейнеров. Солнечная ферма на палубе состоит из 44 панелей и вырабатывает до 79 кВт мощности. Она обеспечивает около 20 % потребностей в питании бортовых электрических систем — от навигационных приборов до освещения и кондиционирования воздуха. Это замена работе дизельных генераторов на те же нужды. За годы эксплуатации получится значительная экономия и снижение вредных выбросов.

Панели придётся убирать только при перевозке контейнеров на палубе. Если груз сыпучий и идёт в трюм, а судно имеет водоизмещение 7280 тонн, то панели даже не нужно снимать с люков. Солёная вода в виде брызг легко стекает с поверхности панелей, и, как показала практика, их после этого даже не нужно протирать от соли — она просто не пристаёт к покрытию панелей.

Монтаж панелей на палубе дизель-электрического судна MV Vertom Tula компании Vertom занял один рабочий день. До этого был месяц испытаний системы в доке, которому предшествовали три года разработки и проектирования. Подготовила проект голландская компания Wattlab из Роттердама, и она же его реализовала. Частично проект был оплачен одним из европейских фондов. Теперь судну предстоит проверить работу системы в условиях рейса.