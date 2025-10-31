Сегодня 01 ноября 2025
Windows 11 научится воспроизводить музыку на две пары Bluetooth-наушников одновременно

Компания Microsoft тестирует функцию «Общий доступ к аудио» (Shared Audio) в Windows 11, которая позволяет транслировать звук на две пары беспроводных Bluetooth-наушников, колонок или слуховых аппаратов. Функция основана на аудиокодеке Bluetooth Low Energy (LE) и доступна для участников программы предварительной оценки Windows 11 в каналах Dev и Beta.

Источник изображения: Windows.com

Функция «Общий доступ к аудио» может быть полезна, если вы смотрите фильм на ноутбуке с другом или членом семьи или просто хотите поделиться с ними новой музыкой. Для работы функции необходимо подключить к компьютеру два совместимых аудиоустройства с поддержкой Bluetooth LE Audio. После этого в меню «Быстрых действий» появятся настройки «Общий доступ к аудио (предварительная версия)» (Shared audio (preview)). Для завершения сеанса предусмотрена кнопка «Остановить общий доступ».

Источник изображения: Microsoft

На данный момент функция «Общий доступ к аудио» поддерживается на некоторых ноутбуках Copilot+ PC под управлением Windows 11. В список входят модели Surface Laptop 7-го поколения (13,8- и 15-дюймовые на базе Qualcomm Snapdragon X), Surface Pro 11-го поколения и Surface Pro для бизнеса. Вскоре поддержка появится у моделей Samsung Galaxy Book5 360 и Galaxy Book5 Pro, 12-дюймовых Surface Laptop и Surface Laptop for Business. С полным списком устройств можно ознакомиться в блоге Microsoft.

Для использования функции «Общий доступ к аудио» также требуются наушники, колонки или слуховые аппараты с поддержкой Bluetooth LE Audio. Среди совместимых моделей Microsoft выделяет Samsung Galaxy Buds2 Pro, Buds3 и Buds3 Pro, Sony WH-1000XM6, а также слуховые аппараты от ReSound и Beltone.

Теги: bluetooth le, windows 11, функции, аудио
