Парализованный пациент с чипом Neuralink научился управлять роборукой силой мысли

Учёные сообщили о первом случае использования роботизированной руки пациентом с имплантатом Neuralink. Алекс Конли (Alex Conley) с неизлечимой травмой спинного мозга смог пользоваться приделанным к инвалидному креслу манипулятором как своей собственной рукой, посылая ему сигналы силой мысли. Подобная возможность позволяет травмированным людям самостоятельно обслуживать себя при выполнении ряда повседневных задач.

Источник изображений: Barrow Neurological Institute

Ранее использование имплантата Neuralink N1, вживляемого непосредственно в мозг пациента, ограничивалось управлением курсором или набором текста на клавиатуре. Случай Алекса стал первым примером перевода мысленно отданных команд в плоскость практического оперирования окружающими предметами и объектами: включением света, открыванием дверцы холодильника, использованием микроволновки для разогревания продуктов и самостоятельного их поедания. Для обычного человека все подобные действия совершаются «без задней мысли» — почти в автоматическом режиме, тогда как для обездвиженного пациента о таком можно было только мечтать.

Операцию по установке имплантата Neuralink N1 пациенту провели в Институте неврологии Барроу (Barrow Neurological Institute). Там же, в рамках исследования PRIME Study, ему помогли освоить мысленное управление роботизированным манипулятором. Практическое использование манипулятора — это следующая фаза испытаний по программе CONVOY. Алекс Конли, страдающий повреждением спинного мозга в районе шейных позвонков, стал вторым пациентом Института Барроу, получившим имплантат N1, и первым человеком, использовавшим устройство для управления роботизированной рукой.

Эта демонстрация подчёркивает потенциал технологии мозговых имплантатов в расширении возможностей для пациентов с тяжёлыми неврологическими расстройствами, предлагая не только цифровую, но и физическую свободу действий, что просто невозможно переоценить.

Теги: neuralink, здоровье, мозговой имплант
