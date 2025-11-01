Парализованный пациент с чипом Neuralink научился управлять роборукой силой мысли

Учёные сообщили о первом случае использования роботизированной руки пациентом с имплантатом Neuralink. Алекс Конли (Alex Conley) с неизлечимой травмой спинного мозга смог пользоваться приделанным к инвалидному креслу манипулятором как своей собственной рукой, посылая ему сигналы силой мысли. Подобная возможность позволяет травмированным людям самостоятельно обслуживать себя при выполнении ряда повседневных задач.

Ранее использование имплантата Neuralink N1, вживляемого непосредственно в мозг пациента, ограничивалось управлением курсором или набором текста на клавиатуре. Случай Алекса стал первым примером перевода мысленно отданных команд в плоскость практического оперирования окружающими предметами и объектами: включением света, открыванием дверцы холодильника, использованием микроволновки для разогревания продуктов и самостоятельного их поедания. Для обычного человека все подобные действия совершаются «без задней мысли» — почти в автоматическом режиме, тогда как для обездвиженного пациента о таком можно было только мечтать.

Alex Conley, who has a spinal cord injury, was the 2nd patient to undergo neurosurgery at Barrow to receive @Neuralink's N1 Implant as part of the PRIME Study. Now, also enrolled in CONVOY, Alex is the 1st to use the brain-computer interface (BCI) device to control a robotic arm. pic.twitter.com/MxBcwJ5c1j — BarrowNeurological (@BarrowNeuro) October 28, 2025

Операцию по установке имплантата Neuralink N1 пациенту провели в Институте неврологии Барроу (Barrow Neurological Institute). Там же, в рамках исследования PRIME Study, ему помогли освоить мысленное управление роботизированным манипулятором. Практическое использование манипулятора — это следующая фаза испытаний по программе CONVOY. Алекс Конли, страдающий повреждением спинного мозга в районе шейных позвонков, стал вторым пациентом Института Барроу, получившим имплантат N1, и первым человеком, использовавшим устройство для управления роботизированной рукой.

Эта демонстрация подчёркивает потенциал технологии мозговых имплантатов в расширении возможностей для пациентов с тяжёлыми неврологическими расстройствами, предлагая не только цифровую, но и физическую свободу действий, что просто невозможно переоценить.