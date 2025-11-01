ИИ-певица Жания Моне совершила прорыв в американских чартах

Композиция «Откуда мне было знать?» («How Was I Supposed to Know?») в исполнении созданной при помощи искусственного интеллекта певицы Жании Моне (Xania Monet) совершила прорыв на американских радиостанциях и добралась до 30-й позиции в чарте Adult R&B Airplay журнала Billboard.

В отличие от 103 других исполнителей и коллективов, которые отметились в этом чарте в текущем году, Жания Моне — певица, созданная при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, и проект поэтессы Телиши Джонс (Telisha Jones). И это первый случай, когда ИИ-исполнитель вообще пробрался в один из радиочартов Billboard. Песня «Откуда мне было знать?» стартовала в чарте Adult R&B Airplay благодаря ротации на американских радиостанциях, специализирующихся на адресованной взрослой аудитории музыке жанра R&B. По данным выступающей партнёром Billboard аналитической системы Luminate, за неделю с 17 по 23 октября эту песню выпускали в эфир на 28 % чаще, чем за предшествующую; её ставили 15 из 57 радиостанций этого формата, добавили в системе Mediabase.

Поначалу композиция привлекла внимание общественности, завирусившись в TikTok и других соцсетях; далее стала расти её популярность на потоковых музыкальных сервисах и у цифровых ретейлеров; 20 сентября она дебютировала сразу на первом месте в чарте R&B Digital Song Sales; неделю спустя стала 20-й в учитывающем несколько метрик чарте Hot R&B Songs. По мере роста узнаваемости песню и её создательницу обсуждали всё активнее: одни высказывались в поддержку проекта, другие, в том числе известные певицы SZA и Kehlani, оказались против.

Интересно, что проект, который сам по себе является прогрессивным технологическим решением, решили продвигать старомодным образом — на радиостанциях. Продюсеры Жании Моне в этом противоречий не видят и считают своей задачей донести музыку до широкой аудитории. Если же не брать в расчёт радио, ИИ-исполнители всё чаще появляются в других чартах Billboard; в рейтинге восходящих звёзд Emerging Artists за последние несколько недель они мелькали не единожды. Возможно, музыкальная индустрия действительно начала трансформироваться в сторону ИИ. Но в коллективе Жании Моне призывают подходить к этому иначе — просто слушать песни, вдумываться в тексты и делать выводы беспристрастно.