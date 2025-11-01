Дело о растрате 7,5 млрд при разработке MRAM в «Роснано» направлено в суд

Генпрокуратура РФ направила в Гагаринский районный суд Москвы обвинительное заключение против бывшего топ-менеджера УК «Роснано» Андрея Кушнарева, которого вместе с сообщниками подозревают в растрате 7,5 млрд руб., направленных на инвестиционный проект, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу правоохранительного органа.

В пресс-службе сообщили, что Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении Кушнарева, которому вменяют ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере), что грозит лишением свободы до десяти лет.

Согласно материалам следствия, Кушнарев (на тот момент управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «Роснано» и параллельно — гендиректор ООО «Крокус Наноэлектроника») с апреля 2013 по март 2021 года вместе с Юрием Удальцовым, занимавшим в «Роснано» руководящие должности, а также неустановленными лицами растратил вверенные последнему средства «Роснано», всего — более 7,5 млрд руб., которые должны были быть направлены на реализацию инвестиционного проекта «MRAM: создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России».

В Генеральной прокуратуре отметили, что обвиняемые «не имели намерения обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий и достоверно знали, что возглавляемая Кушнаревым компания фактически не сможет реализовать указанный проект».

В настоящее время Кушнарев находится под стражей, Удальцов объявлен в международный розыск. Личности ещё нескольких фигурантов, подозреваемых в причастности к преступлению, не установлены.