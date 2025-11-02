Соцсеть Bluesky набрала 40 млн пользователей и начала тестировать функцию дизлайков

Социальная сеть Bluesky сообщила о достижении 40 миллионов зарегистрированных пользователей и анонсировала запуск бета-версии функции дизлайков, которая будет использоваться в персонализированной Discover-ленте рекомендаций и других разделах платформы. По мере того как пользователи будут отмечать посты как нежелательные, система будет учитывать этот сигнал для снижения показа подобного контента, а также для корректировки ранжирования не только в лентах, но и среди ответов.

Такое решение последовало за волной критики в адрес модерационной политики платформы, так как, Bluesky хотя и построена как децентрализованная сеть, где пользователи сами управляют фильтрацией контента, часть аудитории потребовала более жёстких мер со стороны самой платформы в отношении спорных аккаунтов. Как пояснили в Bluesky, нововведения должны решить эти и другие «наболевшие» вопросы.

Одновременно подчёркивается, что основной фокус останется на предоставлении пользователям инструментов контроля над собственными действиями. Среди них — списки модерации для массовой блокировки, фильтры контента, фильтры ключевых слов, возможность подписки на сторонние сервисы модерации, а также функция отсоединения цитат (quote posts), ограничивающая нежелательное внимание и практику оскорбительных публичных ответов, характерную для X.

Помимо функции дизлайков, платформа тестирует комплекс обновлений в ранжировании, дизайне интерфейса и механизмах обратной связи. Также Bluesky улучшила алгоритм выявления комментариев в тредах, которые являются токсичными, не относятся к теме обсуждения или размещены с провокационными или спамерскими целями. Такие комментарии теперь будут реже показываться в поиске, уведомлениях и внутри цепочек ответов.

Ещё одно изменение коснулось кнопки «Ответить»: теперь она ведёт не сразу в окно создания сообщения, а к полному треду, что, по замыслу создателей, снизит количество бессмысленных или повторяющихся реплик. Кроме того, настройки ответов стали заметнее, чтобы пользователям удобнее было контролировать, кому разрешено отвечать на их сообщения.