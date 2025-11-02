Илон Маск анонсировал выпуск мессенджера X Chat с P2P-шифрованием

Компания X готовит к выпуску отдельное приложение для обмена сообщениями под названием X Chat с одноранговым шифрованием (P2P) и без скрытых механизмов таргетированной рекламы, сообщает CoinDesk. В отличие от сквозного шифрования, как, например в WhatsApp или других мессенджерах, P2P подразумевает передачу данных без посредников.

По словам Илона Маска (Elon Musk), команда X «полностью перестроила стек мгновенных сообщений» и теперь рассматривает безопасность не как бинарную категорию, а как «степени небезопасности». Цель разработчиков состоит в том, чтобы сделать X Chat «наименее небезопасным» среди существующих мессенджеров. Он отметил, что применяемое шифрование «очень хорошее» и в настоящее время проходит тщательное тестирование. По мнению Маска, другие мессенджеры создают риски, внедряя в свои системы уловки для рекламы, которые при злоупотреблении могут быть использованы для чтения переписки. В X Chat таких механизмов не будет.

Приложение будет распространяться как на встроенную функциональность внутри платформы X, так и как отдельное приложение, выпуск которого запланирован «через несколько месяцев». И в той, и другой версии пользователи смогут обмениваться текстовыми сообщениями, файлами, а позднее также совершать аудио- и видеозвонки.

На данный момент Chat внутри X доступен в бета-версии только для подписчиков Premium и представляет собой модернизированную замену классическим личным сообщениям. Сервис поддерживает отправку текста, фотографий, медиафайлов, GIF-анимаций и документов, при этом идентификация пользователей осуществляется через уникальные идентификаторы (X-хендлы), а не через телефон.