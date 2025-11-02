Сегодня 02 ноября 2025
Стоимость Radeon RX 9070 XT опустилась до рекомендованных $599, но только в США

Стоимость видеокарты Radeon RX 9070 XT, выпущенной весной этого года, наконец-то опустилась до своего рекомендованного значения $599. Но только в США. Модель RX 9070 уже несколько недель предлагается по рекомендованной цене, пишет VideoCardz.

Источник изображения: Wccftech

Источник изображения: Wccftech

Серия видеокарт Radeon RX 9070, представленная 6 марта, сразу же обрела успех благодаря сочетанию цены и производительности. При рекомендованных ценах (MSRP) $549 за Radeon RX 9070 и $599 за старшую RX 9070 XT эти предложения выглядели значительно привлекательнее, чем предложения Nvidia. Например, стоимость той же GeForce RTX 5070 Ti составляет $749, хотя в некоторых случаях она отстаёт по производительности от RX 9070 XT. К сожалению, на момент выпуска по рекомендованным ценам были доступны лишь несколько версий данных видеокарт. Они были быстро распроданы, а цена на представителей серии Radeon RX 9000 стала резко расти.

Модели Radeon RX 9070 XT и RX 9070 не выпускаются в эталонном дизайне. Это означает, что карты нельзя приобрести напрямую у AMD, в отличие от тех же карт Founders Edition, которые предлагает Nvidia. Ответственность за распространение новых карт Radeon была полностью возложена на партнёров AMD. Последняя заявила, что это «побудит» производителей выпускать больше моделей с рекомендованной ценой. К сожалению, такого эффекта добиться не удалось. Карты быстро стали стоить значительно дороже своих рекомендованных цен.

Источник изображения: Newegg

Источник изображения: Newegg

С приближением праздничного сезона AMD, похоже, начала осознавать, что видеокарты Nvidia GeForce RTX 50-й серии, которые скоро получат версии Super, становятся дешевле. И, похоже, AMD снова начала давить на партнёров, поэтому в продаже появилась первая RX 9070 XT по рекомендованной цене. Речь, в частности, идёт о модели ASRock Challenger Radeon RX 9070 XT, которая предлагается за $599.

Источник изображения: Newegg

Источник изображения: Newegg

В то же время Radeon RX 9070 доступна по рекомендованной цене $549 уже несколько недель, пишет VideoCardz. Например, с таким ценником выставлена PowerColor Reaper Radeon RX 9070. Оба предложения доступны, в частности, у крупного американского ретейлера Newegg.

Следует пояснить, что низкие цены в США отчасти объясняются тем, что налог с продаж (sales tax), заменяющий НДС, не входит в написанную на ценнике стоимость товара, поскольку он варьируется в зависимости от штата (от 0 до 13 %). Поэтому он указывается отдельной строкой в чеке. При этом в пяти штатах США ставка налога sales tax нулевая.

radeon rx 9070, radeon rx 9070 xt, видеокарты, navi 48, rdna 4
