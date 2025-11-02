Сегодня 02 ноября 2025
Стоимость подписки «Яндекс Плюс» увеличится с 1 декабря

Компания «Яндекс» объявила о повышении стоимости подписки «Яндекс Плюс», которая включает в себя доступ к сервисам «Кинопоиск», «Яндекс Музыка» и «Яндекс Книги», а также открывает фиолетовый уровень лояльности в программе «Свои Плюсы». Сейчас стоимость подписки 399 рублей в месяц, но уже в следующем месяце она вырастет до 449 рублей в месяц. Сообщение об этом появилось на странице «Яндекс Плюс».

Источник изображения: plus.yandex.ru

Источник изображения: plus.yandex.ru

«С первого декабря 2025 года цена мультиподписки «Яндекс Плюс» составит 449 рублей в месяц. Изменения касаются только тарифа «Яндекс Плюс» с ежемесячной оплатой», — говорится в сообщении сервиса.

При оплате подписки картой «Яндекс Пэй» пользователи смогут получить кэшбэк в размере 10 % баллами каждый месяц. Отмечается, что до озвученной даты по-прежнему можно по старой цене оформить годовую подписку «Яндекс Плюс» за 3490 рублей. В таком случае выходит около 291 рубля в месяц. Для тех, кто оплатил ранее подписку на несколько месяцев вперёд, цена не увеличится до окончания оплаченного периода.

В компании изменение стоимости подписки связывают с развитием платформы и её наполнением. Отмечается, что сервисы компании регулярно получают новый контент, включая фильмы, сериалы, спортивные трансляции, музыку и книги. В дополнение к этому внедряются новые технологические решения, чтобы ценность подписки для пользователей постоянно росла.

