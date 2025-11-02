Сегодня 02 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств WhatsApp вслед за Telegram стал предлага...
реклама
Новости Software

WhatsApp вслед за Telegram стал предлагать россиянам использовать почту для входа в аккаунт

Принадлежащий компании Meta Platforms мессенджер WhatsApp начал предлагать пользователям из России указать адрес электронного почтового ящика для входа в аккаунт или его восстановления. Ранее аналогичная возможность появилась в Telegram.

Источник изображения: Deeksha Pahariya / unsplash.com

Источник изображения: Deeksha Pahariya / unsplash.com

Соответствующее уведомление демонстрируется в приложении над списком чатов. Это нововведение появилось на фоне недавнего сообщения о том, что в стране стали блокироваться SMS-сообщения и звонки, используемые при регистрации новых пользователей в WhatsApp и Telegram.

Источник изображения: kod.ru

Источник изображения: kod.ru

Это упростит для россиян процесс авторизации в аккаунте в условиях блокировки SMS-сообщений и звонков. Аналогичную функцию на этой неделе начал распространять среди пользователей в России мессенджер Telegram.

Источник изображения: kod.ru

Источник изображения: kod.ru

Это произошло вскоре после появления сообщений о том, что от российских операторов потребовали прекратить передачу SMS-сообщений и звонков новым пользователям со стороны подрядчиков WhatsApp и Telegram при попытке их регистрации.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
WhatsApp для Windows 11 станет веб-приложением — оно хуже нативного, и в Meta✴ с этим не спорят
В России начали блокировать SMS и звонки для регистрации новых пользователей в Telegram и WhatsApp
WhatsApp добавит функцию управления объёмом памяти для каждого чата
Adobe представила ИИ-инструмент для редактирования видео по одному кадру
ChatGPT перестал давать медицинские и юридические консультации — для блага пользователей
AMD окончательно всех запутала: RDNA 2 всё же не лишится игровых оптимизаций, но это не точно
Теги: whatsapp, мессенджер, регистрация
whatsapp, мессенджер, регистрация
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.