WhatsApp вслед за Telegram стал предлагать россиянам использовать почту для входа в аккаунт

Принадлежащий компании Meta✴ Platforms мессенджер WhatsApp начал предлагать пользователям из России указать адрес электронного почтового ящика для входа в аккаунт или его восстановления. Ранее аналогичная возможность появилась в Telegram.

Соответствующее уведомление демонстрируется в приложении над списком чатов. Это нововведение появилось на фоне недавнего сообщения о том, что в стране стали блокироваться SMS-сообщения и звонки, используемые при регистрации новых пользователей в WhatsApp и Telegram.

Это упростит для россиян процесс авторизации в аккаунте в условиях блокировки SMS-сообщений и звонков. Аналогичную функцию на этой неделе начал распространять среди пользователей в России мессенджер Telegram.

Это произошло вскоре после появления сообщений о том, что от российских операторов потребовали прекратить передачу SMS-сообщений и звонков новым пользователям со стороны подрядчиков WhatsApp и Telegram при попытке их регистрации.