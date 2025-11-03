Обновлённые Apple TV и HomePod mini могут выйти на рынок в ближайшее время

Apple уведомила сотрудников своих розничных магазинов о необходимости подготовиться к ночному обновлению 11 ноября. Это говорит о том, что ассортимент магазинов может измениться уже 12 ноября. Предполагается, что на прилавки магазинов поступят новые версии ТВ-приставки Apple TV и колонки HomePod mini. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).

Ещё в октябре ожидалось, что новый процессор Apple M5 дебютирует в iPad Pro, MacBook Pro и Vision Pro, а также выйдут обновлённые Apple TV и HomePod mini. Однако вторая часть этих ожиданий не сбылась, и неизвестно, когда эти устройства поступят в продажу.

В своём сообщении Гурман отметил, что сценарий, при котором Apple выпустит новые продукты до конца года, маловероятен, особенно на фоне недавних комментариев главы Apple Тима Кука (Tim Cook) во время объявления финансовых результатов компании за прошедший квартал. «Мы рады поделиться с вами нашей самой необычной линейкой продуктов в преддверии праздничного сезона», — сказал Тим Кук. Несмотря на это заявление, можно предположить, что Apple TV и HomePod вносят не столь ощутимый вклад в прибыль Apple, как MacBook или iPad.

Тем не менее, сообщение Гурмана указывает на то, что 12 ноября в магазинах Apple появится что-то новое. Это не обязательно означает появление новых продуктов, а учитывая время года, можно предположить, что речь идёт о праздничном визуальном рестайлинге.

Тем не менее, Гурман указывает на то, что запасы текущих версий Apple TV и HomePod сократились, в связи с чем их может оказаться недостаточно в преддверии праздничного периода и обновлённые версии могут выйти до конца года. Он отмечает, что сокращение складских запасов часто свидетельствует о скором выпуске новых устройств. Даже если новые Apple TV и HomePod mini не будут представлены до конца года, их выход всё равно не за горами, уверен журналист.