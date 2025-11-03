Игровая онлайн-платформа Roblox за три квартала 2025 года выплатила создателям контента рекордный $1 млрд

Разработчики популярной игровой онлайн-платформы Roblox сообщили, что за первые три квартала 2025 года сумма выплат создателям контента превысила $1 млрд. Показатель рекордный: так, за весь 2024-й участники партнёрской программы Developer Exchange получили совокупно $923 млн.

На конференции разработчиков Roblox, в рамках которой встречаются создатели популярных пользовательских проектов для платформы, было также объявлено о повышении курса обмена специальной валюты Robux. Последняя является основным средством для осуществления внутриигровых платежей, также используемым авторами контента для перевода заработка в реальные деньги.

Курс Robux был повышен до $0,0038, и теперь разработчик какой-нибудь игры на платформе за 30 тыс. «монеток» от Roblox получит при переводе $114. А игрок за покупку указанной суммы Robux должен будет отдать $300.

Представители Roblox Corporation отдельно уточнили, что за три квартала текущего года 1000 лучших авторов контента заработали на платформе в среднем по $1,1 млн. В третьем квартале общий доход создателей пользовательских игр составил $427,9 млн, что на 85 % больше, чем годом ранее. Компания утверждает, что 74 % разработчиков на платформе трудятся в одиночку.

Самыми популярными проектами на Roblox в данный момент являются Grow a Garden, Steal a Brainrot и 99 Nights in the Forest. Команда поддержки сервиса утверждает, что каждый из них «достиг пикового количества одновременных пользователей, которое превзошло бы показатели всей платформы в прошлом году».