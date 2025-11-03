Представлена глобальная версия смартфона RedMagic 11 Pro с воздушно-жидкостным кулером и урезанной батареей за $699

Бренд Redmagic анонсировал международный выпуск игрового смартфона RedMagic 11 Pro, оснащённого воздушно-жидкостной системой охлаждения. Стоимость устройства на международном рынке будет начинаться от $699, а в США — от $749. Смартфон предлагает флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, AMOLED-экран с частотой 144 Гц и ёмкую батарею на 7500 мА·ч.

Хотя международная версия RedMagic 11 Pro, как и китайская, использует тот же флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 (два ядра с частотой 4610 МГц, шесть — с частотой 3630 МГц; графика Adreno 840), устройства отличаются батареями. В частности, глобальная версия оснащена аккумулятором на 7500 мА·ч, что на 500 мА·ч меньше, чем у китайской. Кроме того, снизилась мощность проводной зарядки — со 120 до 80 Вт. Беспроводная зарядка по-прежнему поддерживается мощностью 80 Вт.

Глобальная версия устройства сохранила 6,85-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2688 × 1216 пикселей, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 1800 кд/м² и частотой ШИМ 2592 Гц. У RedMagic 11 Pro, как и у предшественника, фронтальная камера (на 16 Мп) расположена под дисплеем. Основной набор камер устройства состоит из двух 50-Мп сенсоров.

Система охлаждения у смартфона — гибридная, воздушно-жидкостная. В её состав входит большая испарительная камера, а также небольшой вентилятор, работающий со скоростью до 24 000 об/мин. В качестве термоинтерфейса между процессором и испарительной камерой используется жидкий металл. По словам производителя, сочетание воздушной и жидкостной систем позволяет повысить эффективность охлаждения в 1,5 раза и поддерживать максимальную производительность смартфона даже во время длительных и высокоинтенсивных игровых сессий.

Смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, оснащён 3,5-мм аудиоразъёмом, чипом NFC, стереодинамиками, тремя микрофонами и поддерживает Wi-Fi 7. Официальные продажи устройства начнутся 19 ноября. За день до этого можно будет оформить предзаказ.

Рекомендованная стоимость устройства в конфигурации с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти составляет $699. В максимальной конфигурации с 24 Гбайт оперативной и 1 Тбайт постоянной памяти смартфон оценивается в $999. С ценами на остальные конфигурации можно ознакомиться в таблице выше. Интересно, что в США стоимость смартфона начинается с $749.